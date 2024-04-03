Обрушение жилого дома при землетрясении на Тайване попало на видео

Фото: Zhao Bo/XinHua/Global Look Press

Видео обрушения жилого многоэтажного дома после землетрясения на Тайване появилось в Сети, кадры публикует Telegram-канал «Топор Live». Ранее стало известно о четырех погибших в результате сейсмической активности.

На видео можно увидеть, как жилой дом разваливается на глаза окружающих. В какой-то момент фрагменты строения задевают находящийся поблизости столб — видна яркая вспышка. При этом люди спешно покидают место инцидента.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех. Количество пострадавших составляет не менее 97 человек. По имеющимся данным, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность — тропу Дэкалунь. Там погибли три человека, 40 получили ранения.

До этого появились сведения об одном погибшем и около 50 пострадавших. Восемь человек оказались заблокированы в здании, которое накренилось из-за подземных толчков. Сейсмологи предупреждают о возможных новых землетрясениях в регионе магнитудой до 7.

В то же время Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству сообщала, что пока не располагает сведениями о наличии граждан России среди пострадавших в результате серии землетрясений на Тайване. Сообщений о раненых россиянах в результате стихийного бедствия не было.