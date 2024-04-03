Мощное землетрясение зафиксировано неподалеку от Тайваня Землетрясение магнитудой 7,5 произошло неподалеку от Тайваня

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Мощное землетрясение произошло к юго-западу от Окинавы, сообщило японское национальное метеорологическое управление. Уточняется, что эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья Тайваня.

На японских островах, входящих в префектуру Окинава, объявлена угроза цунами. Волны, как предупредили специалисты, могут достигать высоты трех метров.

Расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма — 09:10 по местному времени (03:10 мск). Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры — Окинава, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Ранее землетрясение было зарегистрировано в районе Курильских островов. Магнитуда составила 5,1. Эпицентр располагался в 149 км юго-восточнее острова Итуруп.

До этого землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Кроме того, два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры находились неподалеку друг от друга: первое сейсмическая активность магнитудой 4,4 произошла в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.