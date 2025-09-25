Треш-стримера объявили в розыск в Таиланде из-за видео с проституткой Таиландская полиция объявила в розыск осетинского треш-блогера Дзугкоева

Полиция Таиланда ищет осетинского треш-блогера Георгия Дзугкоева из-за его скандального видео с секс-работницей, снятого в Пхукете, передает Telegram-канал Mash. Блогер опубликовал видео того, как он вступает в интимную связь с проституткой, находясь в кузове пикапа во время его движения по городу.

На ролик немедленно отреагировали власти Пхукета, стрим они оценили как «антирепутационный». Теперь стримера ищут правоохранители. Дзугкоев объявлен в розыск, в случае ареста ему грозят штраф и депортация.

Дзугкоев известен в Сети как автор строк «это моя мразь, это моя мразота». На канале он публикует оскорбительные ролики, где издевается над пожилыми людьми на камеру. В Таиланд он уехал после того, как его видео заинтересовался Следственный комитет РФ.

