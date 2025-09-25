Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 13:03

Треш-стримера объявили в розыск в Таиланде из-за видео с проституткой

Таиландская полиция объявила в розыск осетинского треш-блогера Дзугкоева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Таиланда ищет осетинского треш-блогера Георгия Дзугкоева из-за его скандального видео с секс-работницей, снятого в Пхукете, передает Telegram-канал Mash. Блогер опубликовал видео того, как он вступает в интимную связь с проституткой, находясь в кузове пикапа во время его движения по городу.

На ролик немедленно отреагировали власти Пхукета, стрим они оценили как «антирепутационный». Теперь стримера ищут правоохранители. Дзугкоев объявлен в розыск, в случае ареста ему грозят штраф и депортация.

Дзугкоев известен в Сети как автор строк «это моя мразь, это моя мразота». На канале он публикует оскорбительные ролики, где издевается над пожилыми людьми на камеру. В Таиланд он уехал после того, как его видео заинтересовался Следственный комитет РФ.

Ранее Таиланд потрясло видео того, как 21-летний мужчина лишил жизни свою 11-месячную дочь, а затем покончил с собой. Все произошло в здании заброшенного отеля в Пхукете. Перед трагедией убийца поругался с женой. Все произошедшее в отеле транслировалось в соцсетях в прямом эфире.

стримеры
Таиланд
Пхукет
проститутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.