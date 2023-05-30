Стало известно, как Эрдоган будет строить отношения с Россией Посол Турции в РФ: Анкара будет еще больше укреплять отношения с Москвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда выступал за то, чтобы укреплять отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, после победы на выборах турецкий лидер будет уделять ещё больше внимания отношениям с Москвой.

Полагаю, что после победы на президентских выборах наш уважаемый лидер продолжит политику в отношении России в том же ключе, — сказал Самсар.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента в Турции, который состоялся 28 мая. Действующий глава государства набрал более 52% голосов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре также поздравил Эрдогана с победой на выборах. Российский лидер отметил, что поддержка, выраженная Эрдогану турецким народом, открывает дополнительные перспективы для отношений двух стран. Президент Турции поблагодарил коллегу за поздравления и также подтвердил настрой на совместную работу. Лидеры условились о продолжении контактов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана обязательно состоится «в какой-то перспективе», но пока конкретных сроков ее проведения нет. Песков отметил, что в Турции нет практики инаугурации с участием зарубежных лидеров и приглашений пока не было.