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11 июля 2025 в 17:55

Психолог объяснила, что мешает людям заводить друзей после 40 лет

Психолог Идрисова заявила, что после 40 лет люди становятся избирательнее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям после 40 лет тяжело заводить новых друзей, поскольку с возрастом человек становится более избирательным, заявила в беседе с «ФедералПресс» психолог Мари Идрисова. Отчасти из-за этого постепенно сокращаются социальные связи.

У человека накапливается опыт, усиливаются барьеры, появляется страх быть уязвимым. При этом мозг становится избирательнее: мы отсекаем поверхностные контакты и ищем только «своих», — объяснила Идрисова.

Она отметила, что с изменением жизненных обстоятельств прежние социальные связи ослабевают, а новыми уже не так легко обзавестись. Вдобавок к этому с возрастом люди обрастают множеством дел — у них просто не хватает времени на поиск друзей. Некоторые же боятся открыться кому-то и разочароваться.

Психолог Екатерина Кольцова ранее рассказала, что чувство одиночества в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены. По ее словам, гнетущее одиночество опасно для психического и физического здоровья и может привести к депрессии.

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