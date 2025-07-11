Психолог объяснила, что мешает людям заводить друзей после 40 лет Психолог Идрисова заявила, что после 40 лет люди становятся избирательнее

Людям после 40 лет тяжело заводить новых друзей, поскольку с возрастом человек становится более избирательным, заявила в беседе с «ФедералПресс» психолог Мари Идрисова. Отчасти из-за этого постепенно сокращаются социальные связи.

У человека накапливается опыт, усиливаются барьеры, появляется страх быть уязвимым. При этом мозг становится избирательнее: мы отсекаем поверхностные контакты и ищем только «своих», — объяснила Идрисова.

Она отметила, что с изменением жизненных обстоятельств прежние социальные связи ослабевают, а новыми уже не так легко обзавестись. Вдобавок к этому с возрастом люди обрастают множеством дел — у них просто не хватает времени на поиск друзей. Некоторые же боятся открыться кому-то и разочароваться.

Психолог Екатерина Кольцова ранее рассказала, что чувство одиночества в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены. По ее словам, гнетущее одиночество опасно для психического и физического здоровья и может привести к депрессии.