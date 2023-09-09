Снайперы, макаки, гигантский Шива: как Нью-Дели готовился к саммиту G20 Стали известны подробности подготовки Индии к проведению саммита G20

Фото: IMAGO/Hindustan Times/TASS

Саммит G20 в Нью-Дели

В Нью-Дели 9–10 сентября проходит саммит G20, в котором участвуют лидеры большинства влиятельных государств мира, за исключением России и Китая — вместо президента РФ Владимира Путина будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а вместо председателя КНР Си Цзиньпина — премьер Госсовета КНР Ли Цян. Столица Индии, где живут более 20 млн человек, основательно подготовилась к масштабному событию. Саммит G20 первые проходит в Индии, и по такому случаю там ограничили передвижение не только людей, но и обезьян.

Жара

Нынешний сентябрь в Нью-Дели — самый жаркий за 85 лет. Так, 4 сентября в городе было 40,1 градуса Цельсия. Обычно в северной Индии температура достигает максимума в мае и постепенно падает с приходом муссонов. Однако в этом году самый засушливый август за последние более чем 100 лет привел к небывалой жаре в сентябре. На время саммита метеорологи обещают в Нью-Дели днем 30–34 градуса Цельсия с влажностью 70–80%.

Обезьяны

Стаи макак, обычно вольготно чувствующие себя повсюду в индийской столице, были ограничены в свободе из-за саммита. Власти поставили в районе саммита вырезанные из картона изображения агрессивно оскаленных обезьян-лангуров, которых макаки боятся. Предполагается, что макаки, увидев изображение лангура, должны испугаться и повернуть назад. Сработает ли это — с уверенностью не могут сказать даже местные зоологи.

Бесполетная зона

Охранять воздушное пространство над индийской столицей во время саммита будут истребители, а также самолеты дальнего наблюдения. Военные и полиция снабжены ловушками для дронов. До 12 сентября полеты воздушных шаров и парапланов над Дели запрещены.

Меры безопасности на земле

Индийские власти создали несколько периметров безопасности. На время саммита перекрыт въезд в национальный столичный округ Дели, будут закрыты государственные границы.

Более 310 поездов, следующих в столицу или из нее, были отменены или перенесены из-за мер безопасности на железнодорожных вокзалах Дели. Люди, которым срочно надо в столицу, пытаются добраться на автобусах и такси, но дорожная полиция старается максимально ограничить въезд в мегаполис.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press Саммит G20 в Нью-Дели

Второй периметр безопасности создан вокруг правительственного района Нью-Дели и площади Коннот-плейс, на время саммита туда будет практически закрыт въезд.

Вооруженные силы задействовали спецназ, снайперов, отряды по обезвреживанию бомб, группы по обнаружению взрывчатых веществ, технологии борьбы с дронами, экипаж «быстрого реагирования» на химическую и ядерную угрозу. Улицы будут патрулировать более 100 000 сотрудников полиции и служб безопасности, оснащенных современными видеокамерами на базе искусственного интеллекта, устройствами создания помех. Патрули будут ходить с собаками-ищейками. В городе установили дополнительные камеры видеонаблюдение в дополнение к тем 120 тысячам, что были поставлены ранее.

Все государственные ведомства, школы, банки, большинство частных компаний в Нью-Дели будут закрыты 9–10 сентября.

Как пишут в индийских соцсетях, дороги в Дели сейчас необычайно пусты и даже нет привычных толп посетителей вокруг достопримечательностей столицы. Полиция проверяет документы на выходах из метро в районе, где находятся пятизвездочные отели, в которых проживают члены делегаций.

Место саммита

Мировые лидеры встретятся в отреставрированном конференц-центре Бхарат Мандапам на Прагати Майдан, который по площади больше Сиднейского оперного театра в Австралии. Он был спроектирован международной компанией Aedas, создавшей Marina Bay Sands в Сингапуре — знаменитый отель из трех башен, накрытых бассейном на крыше. Строительство заняло четыре с половиной года и обошлось в 27 миллиардов рупий ($326 млн). На здании конференц-центра установили самую высокую в мире статую Натараджи — индуистского бога Шивы, танцующего в круге огня.

Лидеров стран — участниц саммита будут возить в бронированных лимузинах, на их аренду правительство Индии потратило около $2,2 млн.

В целях безопасности для участников саммита даже разнесены аэропорты прибытия. Самолеты первых лиц приземляются на базе ВВС Палам, тогда как борты с остальными членами делегаций — в международном аэропорту Индиры Ганди.

Читайте также:

Индия обогнала Китай по числу жителей. Что это значит для мира?

Индия играет в опасные игры: новое название может привести к расколу

Востоковед объяснил, зачем Индия меняет название своей страны