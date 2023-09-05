Востоковед объяснил, зачем Индия меняет название своей страны Востоковед Лунев назвал переименование Индии частью националистического процесса

Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Дели, Индия

Планы правящей партии Индии по переименованию страны в Бхарат являются частью процесса, который ведется в националистическом ключе, заявил News.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Лунев. По его словам, партия «Бхаратия джаната» уже давно меняет старые географические названия. В частности она переименовала Бомбей, Мадрас и Калькутту в Мумбаи, Ченнаи и Колката.

Как правящая партия «Бхаратия джаната» пришла к власти, то стали в националистическом ключе менять все старые географические названия, в том числе без особого смысла, — рассказал эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что перечисленные им города не являются историческими для Индии. Они были основаны англичанами и принадлежали Ост-Индской компании. Однако это не стало препятствием для «Бхаратия джаната». После переименования городов-миллиоников, пришел черед и самого государства, считает он.

Если переименовывают крупнейшие города-миллионики, теперь настало время название самой страны. Я не думаю, что это какой-то ход перед саммитом G20 и на это не надо обращать внимание, — подчеркнул Лунев.

Отмечается, что официальное название Индии звучит на хинди именно как «Бхарат». Слово «Индия» же происходит от названия реки Инд, являющейся первой великой рекой Южной Азии, с которой столкнулись европейцы. Сами индийцы называют реку Синдху.

Глава индийского национального конгресса Джайрам Рамеш ранее заявил, что участникам саммита G20 были разосланы официальные приглашения на ужин. При этом в документе указано, что участников приглашает на мероприятие «президент Бхарата». Предполагается, что вопрос о смене названия страны будет поднят на специальной парламентской сессии, которая пройдет в период с 18 по 22 сентября.