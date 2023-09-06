Индия играет в опасные игры: новое название может привести к расколу

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Тадж-Махал, Индия

Индия может быть переименована. Правительство страны, которая претендует на статус самой многочисленной в мире, собирается уже в этом году использовать на международном уровне новое название — Бхарат. Мало того, глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш рассказал, что гости саммита G20 получат приглашения на ужин от имени «президента Бхарата». Зачем это делается и к чему может привести переименование?

На волне ненависти к англичанам

Тема независимости от Великобритании является очень популярной у индийских политиков. А быть сторонником британского правительства считается в Индии дурным тоном. Однако при этом все прекрасно понимают, что благодаря английскому влиянию и деньгам страна неплохо развивается в последнее время. Да и английский язык, который тут активно используется, помогает местным жителям продвигаться по карьерной лестнице.

Хотя влияние английского в последнее время заметно отступило. Сейчас его активно использует лишь небольшая прослойка населения, хотя в Индии все еще выходит огромное количество газет на английском, да и интернет-ресурсы тоже используют этот язык. Но вот если заказать ужин через приложение, используя английский, вы сможете без проблем, то объяснить курьеру, как до вас добраться, — вряд ли.

А почему не Хиндустан или Магадха

И может показаться: Индия или Бхарат, да какая разница? Многие ведь привыкли к тому, что крупнейший город в Индии называется Мумбай, а не Бомбей. Но нужно понимать, что подобная политика может привести к расколу страны.

Поссорить людей легко. Ведь если одни жители Индии решат переименовать страну в Бхарат, то другие могут заявить, что планируют жить в Хиндустане. А почему бы и нет, ведь это название использовалось во времена Великих Моголов. А кто-то вспомнит страны Магадха или Шунга, которые существовали еще до нашей эры. Так что спорить, какое название Индии более древнее и правильное, можно очень долго.

И возможно, властям Индии стоит прочитать высказывание нашего Петра Столыпина, который возглавлял правительство при Николае II: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Быть может, и властям Индии нужно дать покоя своей стране, не заниматься решением странных вопросов, а сконцентрироваться на экономике?

Тем более что экономика Индии имеет гигантский потенциал для роста. Например, эксперты Goldman Sachs уверены, что к 2075 году Индия станет второй экономикой мира и обгонит даже США (первое место через 52 года сохранит всемогущий Китай). Причем экономика Индии будет обгонять весь Европейский союз, вместе взятый. Конечно, если страна будет развиваться.

Фото: shutterstock Индийская рупия

Пакистан должен напрячься

Еще одна проблема, которая может возникнуть после переименования Индии в Бхарат — и про которую пока еще никто не говорит, — это желание некоторых политиков вернуть Бхарат в «исторические границы». Ведь развалившаяся после Второй мировой войны Британская Индия включала в себя не только саму Индию, но также Пакистан и Бангладеш. А не захотят ли индийские националисты заявить, что Пакистан всегда был частью Бхарата?

Если вспомнить, что Индия и Пакистан уже не раз воевали друг с другом, а отношения между двумя странами очень сложные, то любые подобные заявления могут быть чрезвычайно опасными. А учитывая, что каждая из стран обладает ядерным оружием, еще неизвестно, до чего нас может довести, казалось бы, безобидное переименование страны.

Куда денется Индийский океан

Надо отметить, что Индия далеко не первое государство, которое меняет название. Таких случаев ранее было много. В большинстве случаев это делалось именно для того, чтобы подчеркнуть независимость от бывших правителей (например, была Нидерландская Ост-Индия, а стала Индонезия).

Хотя бывают и другие случаи. Так, Персии не нужно было подчеркивать свою независимость. Однако в 1935 году глава страны Реза-шах Пехлеви потребовал от всего мира использовать новое имя — Иран. Так всегда страну называли местные жители, но греки использовали «Персия», поэтому в исторической науке зафиксированы греко-персидские войны, а не греко-иранские.

Надо сказать, что мир не стал спорить с Пехлеви. И сейчас Персия осталась только в исторических учебниках. Поэтому не исключено, что то же самое произойдет и с Индией.

Только каким тогда останется океан на карте? Индийским или Бхаратским? И будут ли наши внуки пить бхаратский чай и смотреть бхаратские фильмы?

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