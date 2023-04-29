Индия обогнала Китай по числу жителей. Что это значит для мира? Рост населения Индии — это не только стимул для развития страны, но и груз проблем

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По данным ООН, уже в апреле население Индии составит 1,4286 млрд человек, это на 2,9 млн больше, чем в Китае. Как развивающаяся страна справляется с таким количеством людей? Какие выгоды может извлечь из этого Индия?

Как долго будет расти население в Индии

О том, что Индия со временем обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной в мире, говорили и раньше. До недавних пор эксперты прогнозировали, что это произойдет где-то к концу текущего десятилетия. Но все случилось гораздо быстрее.

За последние 50 лет население Индии выросло более чем на 1 млрд человек, в первую очередь по причине снижения уровня смертности благодаря развитию медицины, чистой питьевой воде, современной канализации и другим достижениям цивилизации.

Индолог и эксперт по южноазиатским исследованиям Алексей Даниленко пояснил NEWS.ru, что исторически население в Индии росло так же, как в других странах, в том числе европейских. Разница в том, что когда в европейских странах в XV веке насчитывалось от 20 до 40 млн человек, в Индии уже было более 200 млн.

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«2% роста населения в год было и там и там, но 2% от 200 млн и от 20 млн — это слишком разные цифры, и со временем разрыв только увеличивался», — пояснил эксперт.

Сейчас в Индии рождается около 26 млн человек в год, то есть в среднем 75 тыс. в день, поэтому количество населения в самых густонаселенных штатах поражает. Например, в одном только североиндийском штате Уттар-Прадеш живет около 240 млн человек. Это больше, чем во многих крупных странах мира, например в Бразилии или Нигерии.

Однако темпы прироста населения постепенно замедляются. Если в 1960-х годах женщина в Индии в среднем рожала по пять детей, то в 2022-м — лишь двоих. Однако население страны продолжит увеличиваться еще несколько десятилетий. Демографический пик, вероятно, придется на 2064 год, когда в Индии будут жить уже 1,7 млрд человек.

Чем многочисленное население полезно для Индии

Специалисты отмечают, что Индии нужно использовать преимущества большого населения для развития страны и экономики, как это в свое время сделал Китай, где сегодня ВВП составляет $12,7 тыс. на человека, тогда как в Индии — всего $2,2 тыс.

Главная возможность, которую Индии дает количество граждан, — это потенциал для развития вторичного и третичного секторов экономики, считает Даниленко. Большое количество рабочих рук может поднять производство и создать масштабный рынок услуг. Частично это уже произошло в IT-секторе, который в Индии силен как раз за счет количества и, следовательно, дешевизны услуг.

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В стране в этой связи уже появился термин «демографический дивиденд» — им обозначают возможные выгоды от роста населения. Согласно отчету Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), 25% населения относятся к возрастной группе от 0 до 14 лет, 18% — от 10 до 19 лет, 26% — от 10 до 24 лет, 68% — от 15 до 64 лет и только 7% старше 65 лет. Иными словами, это страна с молодым, полным сил населением, на которое власти рассчитывают опереться в развитии государства. Общий уровень фертильности — 2 на женщину.

По планам правительства Индии, демографический дивиденд позволит увеличить ВВП страны с нынешних $3 трлн до $9 трлн к 2030 году и до $40 трлн к 2040 году.

Для сравнения, в России цифры следующие: от 0 до 14 лет — 18%, от 10 до 19 лет — 12%, от 10 до 24 лет — 16%, от 15 до 64 лет — 66%, старше 65 лет — 16%. Общий уровень фертильности — 1,5 на женщину.

Неэффективные люди

Но занятость населения в Индии очень неравномерна. На данный момент более 45% рабочей силы в стране занято в сельскохозяйственном секторе. Причем, по словам эксперта, эффективность этого труда очень низкая — на сельское хозяйство приходится всего 20% ВВП Индии. И занятых в этом секторе людей можно было бы использовать с большей пользой, развивая производство. В качестве примера можно привести Китай, где молодежь, уезжавшая из деревень, чтобы устроиться на работу в городах на заводы и фабрики, начиная с 1990-х годов стала важным фактором китайского экономического роста, благодаря которому Поднебесная выросла до второй по величине экономики мира.

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Но сделать то же самое Индия пока, вероятно, не сможет, даже если станет осовременивать сельскохозяйственный сектор, полагает Даниленко.

«Большая часть сельскохозяйственного сектора страны — это частные маленькие фермы, которые продают урожай государству. Модернизация, создание крупных агрохолдингов и механизация труда приведут к тому, что люди потеряют работу. Пока что правительство не готово идти на такие крайние меры», — пояснил он.

Чем больше будет новых производств, тем больше крестьян начнут покидать деревни, что позволит стране наконец реформировать сельское хозяйство.

«Когда это произойдет — Индия совершит качественный скачок в своем развитии. Но это очень долгосрочная перспектива — к году этак 2060-му», — считает индолог.

Ставка на высокотехнологичный сектор

Правда, напомнил Даниленко, Индия делает ставку на развитие высокотехнологичного сектора. К 2027 году в стране откроется несколько фабрик по производству чипов-микросхем. Если все пойдет успешно, то позволит создать новые рабочие места и частично решить проблему безработицы.

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То же самое касается развития современной и экологически чистой энергетики — АЭС, солнечных электростанций и других объектов. Они также будут обеспечивать население рабочими местами.

Кроме того, в Индию обещают перенести производство ряд мировых компаний, например, Apple заявил в прошлом году о планах наладить там выпуск iPhone 14, выведя его из Китая, где для американской компании в условиях ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином риски оказались слишком велики. Еще раньше о таком же решении заявил южнокорейский электронный гигант Samsung. Еще с 1990-х годов в Индии разместились кол-центры крупных западных компаний, а также там открыли свои отделения многие IT-фирмы, привлеченные низкой стоимостью труда вкупе с конкурентоспособной подготовкой местных специалистов.

Почему в Индии не рады высокой рождаемости

В правительстве Индии официально не прокомментировали новость о первенстве по численности населения, зато высказались многие жители страны, которые признались, что не видят в этом ничего хорошего. Согласно опросам, 63% индийцев считают, что в стране и так слишком много людей, и они совсем не рады тому, что их станет еще больше, прежде всего по экономическим причинам. Ведь вместе с ростом населения увеличивается и безработица. Каждый год миллионы индийцев выходят на рынок труда, однако работы на всех не хватает. Уровень безработицы, по данным на март, составил 7,8%. Для примера, на 700 с небольшим ежегодных вакансий на государственной службе претендуют около 6,5 тыс. кандидатов.

Есть ли в Индии квалифицированные рабочие?

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Нехватка рабочих мест — одна из главных проблем Индии. Но не единственная. Сложность заключается и в низком уровне подготовки кадров, из-за чего развивать производство оказывается вдвойне сложно. Неспроста Apple, которая еще осенью 2022 года заявляла о намерении перенести в Индию производство iPhone, в начале 2023 года столкнулась с проблемами — неповоротливой бюрократической машиной и, главное, отсутствием квалифицированных кадров. В Индии существует огромное количество колледжей, однако окончившие их практически не имеют навыков. Доля квалифицированных рабочих в Индии составляет лишь 3% против 24% в Китае и заоблачных 80% в Японии.

Население Индии растет. А что происходит с Китаем?

Что касается Китая, то в беседе с NEWS.ru директор ИСАА МГУ Алексей Маслов отметил, что сейчас демография Китая переживает один из закатов. В прошлом году население страны сократилось, впервые с 1961 года. Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в 2022 году в стране проживали 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. меньше, чем в 2021 году.

В какой-то степени это происходит из-за строгой политики контроля рождаемости, которую КНР начала в 1970-х годах. Власти ввели правило одного ребенка на каждую семью из-за того, что Китай на тот момент не имел возможности прокормить растущее население.

«В 1950-е годы в Китае открыли родильные дома современного типа и провели реформы в области здравоохранения и заботы о детях. Как итог — население заметно подросло и уже к 1960-м годам ресурсов на всех не хватало. Поэтому и было принято решение ввести систему одного ребенка на каждую семью», — рассказывает Маслов.

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За отказ от следования политике партии семьи наказывали штрафами, принудительными абортами, а по некоторым данным, и насильственной стерилизацией. В 2000-е годы политику «одна семья — один ребенок» ослабили, а с 2016 года и вовсе отменили. Однако естественный для всякого общества с высокими доходами спад рождаемости и старение населения Китаю пока что затормозить не удалось.

«Сейчас 65% китайцев живут в городах, где по финансовым причинам не могут содержать много детей. Детские сады платные, хорошее образование тоже», — пояснил Маслов.

Вместе с этим большая часть населения стремится больше времени уделять карьерному росту. Поэтому многие семьи все так же ограничиваются одним ребёнком без всяких запретительных мер.

«Люди в 55–60 лет будут выходить на пенсию, и их надо будет кормить. Это бремя будет на сокращающемся молодом населении, которое будет вынуждено работать за двоих», — предполагает Маслов.

Старение населения приведет не только к росту нагрузки на системы социального обеспечения, но и к сокращению количества рабочей силы и повышению нагрузки на систему здравоохранения.

Тем не менее, полагает Маслов, Китай, скорее всего, не будет вводить стимулирующие меры и пытаться снова поднять рост населения. Вместо этого Пекин выберет другую тактику.

«Китай будет и дальше образовывать своих граждан, чтобы переходить от массового товарного производства к высокотехнологичному, где нужно больше мозгов, а не рабочих рук», — считает он.

Но вместе с этим Китай потеряет конкурентное преимущество в виде дешевой рабочей силы, и ему придется перестраивать модель экономики, делать ее более дорогой и наукоемкой, отмечает эксперт.

Что будет с населением в мире дальше

Несмотря на замедление темпов роста народонаселения Индии и Китая, в ООН ожидают, что общее число людей на планете продолжит расти. К 2030 году население земли достигнет 8,5 млрд, а к 2100-му — 10,4 млрд.

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Основной прирост будет уже не за счет Азии, а благодаря африканским странам. Так, к 2100 году на втором по величине континенте мира численность населения вырастет с 1,4 до 3,9 млрд жителей.

Исследования показывают, что даже в случае крупной глобальной трагедии вроде пандемии или мировой войны население Земли все равно вырастет до 10 млрд человек к 2100 году. Ситуация не изменится, даже если все страны разом введут политику одного ребенка.