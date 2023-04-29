По данным ООН, уже в апреле население Индии составит 1,4286 млрд человек, это на 2,9 млн больше, чем в Китае. Как развивающаяся страна справляется с таким количеством людей? Какие выгоды может извлечь из этого Индия?
Как долго будет расти население в Индии
О том, что Индия со временем обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной в мире, говорили и раньше. До недавних пор эксперты прогнозировали, что это произойдет где-то к концу текущего десятилетия. Но все случилось гораздо быстрее.
За последние 50 лет население Индии выросло более чем на 1 млрд человек, в первую очередь по причине снижения уровня смертности благодаря развитию медицины, чистой питьевой воде, современной канализации и другим достижениям цивилизации.
Индолог и эксперт по южноазиатским исследованиям Алексей Даниленко пояснил NEWS.ru, что исторически население в Индии росло так же, как в других странах, в том числе европейских. Разница в том, что когда в европейских странах в XV веке насчитывалось от 20 до 40 млн человек, в Индии уже было более 200 млн.
«2% роста населения в год было и там и там, но 2% от 200 млн и от 20 млн — это слишком разные цифры, и со временем разрыв только увеличивался», — пояснил эксперт.
Сейчас в Индии рождается около 26 млн человек в год, то есть в среднем 75 тыс. в день, поэтому количество населения в самых густонаселенных штатах поражает. Например, в одном только североиндийском штате Уттар-Прадеш живет около 240 млн человек. Это больше, чем во многих крупных странах мира, например в Бразилии или Нигерии.
Однако темпы прироста населения постепенно замедляются. Если в 1960-х годах женщина в Индии в среднем рожала по пять детей, то в 2022-м — лишь двоих. Однако население страны продолжит увеличиваться еще несколько десятилетий. Демографический пик, вероятно, придется на 2064 год, когда в Индии будут жить уже 1,7 млрд человек.
Чем многочисленное население полезно для Индии
Специалисты отмечают, что Индии нужно использовать преимущества большого населения для развития страны и экономики, как это в свое время сделал Китай, где сегодня ВВП составляет $12,7 тыс. на человека, тогда как в Индии — всего $2,2 тыс.
Главная возможность, которую Индии дает количество граждан, — это потенциал для развития вторичного и третичного секторов экономики, считает Даниленко. Большое количество рабочих рук может поднять производство и создать масштабный рынок услуг. Частично это уже произошло в IT-секторе, который в Индии силен как раз за счет количества и, следовательно, дешевизны услуг.
В стране в этой связи уже появился термин «демографический дивиденд» — им обозначают возможные выгоды от роста населения. Согласно отчету Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), 25% населения относятся к возрастной группе от 0 до 14 лет, 18% — от 10 до 19 лет, 26% — от 10 до 24 лет, 68% — от 15 до 64 лет и только 7% старше 65 лет. Иными словами, это страна с молодым, полным сил населением, на которое власти рассчитывают опереться в развитии государства. Общий уровень фертильности — 2 на женщину.
По планам правительства Индии, демографический дивиденд позволит увеличить ВВП страны с нынешних $3 трлн до $9 трлн к 2030 году и до $40 трлн к 2040 году.
Для сравнения, в России цифры следующие: от 0 до 14 лет — 18%, от 10 до 19 лет — 12%, от 10 до 24 лет — 16%, от 15 до 64 лет — 66%, старше 65 лет — 16%. Общий уровень фертильности — 1,5 на женщину.
Неэффективные люди
Но занятость населения в Индии очень неравномерна. На данный момент более 45% рабочей силы в стране занято в сельскохозяйственном секторе. Причем, по словам эксперта, эффективность этого труда очень низкая — на сельское хозяйство приходится всего 20% ВВП Индии. И занятых в этом секторе людей можно было бы использовать с большей пользой, развивая производство. В качестве примера можно привести Китай, где молодежь, уезжавшая из деревень, чтобы устроиться на работу в городах на заводы и фабрики, начиная с 1990-х годов стала важным фактором китайского экономического роста, благодаря которому Поднебесная выросла до второй по величине экономики мира.
Но сделать то же самое Индия пока, вероятно, не сможет, даже если станет осовременивать сельскохозяйственный сектор, полагает Даниленко.
«Большая часть сельскохозяйственного сектора страны — это частные маленькие фермы, которые продают урожай государству. Модернизация, создание крупных агрохолдингов и механизация труда приведут к тому, что люди потеряют работу. Пока что правительство не готово идти на такие крайние меры», — пояснил он.
Чем больше будет новых производств, тем больше крестьян начнут покидать деревни, что позволит стране наконец реформировать сельское хозяйство.
«Когда это произойдет — Индия совершит качественный скачок в своем развитии. Но это очень долгосрочная перспектива — к году этак 2060-му», — считает индолог.
Ставка на высокотехнологичный сектор
Правда, напомнил Даниленко, Индия делает ставку на развитие высокотехнологичного сектора. К 2027 году в стране откроется несколько фабрик по производству чипов-микросхем. Если все пойдет успешно, то позволит создать новые рабочие места и частично решить проблему безработицы.
То же самое касается развития современной и экологически чистой энергетики — АЭС, солнечных электростанций и других объектов. Они также будут обеспечивать население рабочими местами.
Кроме того, в Индию обещают перенести производство ряд мировых компаний, например, Apple заявил в прошлом году о планах наладить там выпуск iPhone 14, выведя его из Китая, где для американской компании в условиях ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином риски оказались слишком велики. Еще раньше о таком же решении заявил южнокорейский электронный гигант Samsung. Еще с 1990-х годов в Индии разместились кол-центры крупных западных компаний, а также там открыли свои отделения многие IT-фирмы, привлеченные низкой стоимостью труда вкупе с конкурентоспособной подготовкой местных специалистов.
Почему в Индии не рады высокой рождаемости
В правительстве Индии официально не прокомментировали новость о первенстве по численности населения, зато высказались многие жители страны, которые признались, что не видят в этом ничего хорошего. Согласно опросам, 63% индийцев считают, что в стране и так слишком много людей, и они совсем не рады тому, что их станет еще больше, прежде всего по экономическим причинам. Ведь вместе с ростом населения увеличивается и безработица. Каждый год миллионы индийцев выходят на рынок труда, однако работы на всех не хватает. Уровень безработицы, по данным на март, составил 7,8%. Для примера, на 700 с небольшим ежегодных вакансий на государственной службе претендуют около 6,5 тыс. кандидатов.
Есть ли в Индии квалифицированные рабочие?
Нехватка рабочих мест — одна из главных проблем Индии. Но не единственная. Сложность заключается и в низком уровне подготовки кадров, из-за чего развивать производство оказывается вдвойне сложно. Неспроста Apple, которая еще осенью 2022 года заявляла о намерении перенести в Индию производство iPhone, в начале 2023 года столкнулась с проблемами — неповоротливой бюрократической машиной и, главное, отсутствием квалифицированных кадров. В Индии существует огромное количество колледжей, однако окончившие их практически не имеют навыков. Доля квалифицированных рабочих в Индии составляет лишь 3% против 24% в Китае и заоблачных 80% в Японии.
Население Индии растет. А что происходит с Китаем?
Что касается Китая, то в беседе с NEWS.ru директор ИСАА МГУ Алексей Маслов отметил, что сейчас демография Китая переживает один из закатов. В прошлом году население страны сократилось, впервые с 1961 года. Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в 2022 году в стране проживали 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. меньше, чем в 2021 году.
В какой-то степени это происходит из-за строгой политики контроля рождаемости, которую КНР начала в 1970-х годах. Власти ввели правило одного ребенка на каждую семью из-за того, что Китай на тот момент не имел возможности прокормить растущее население.
«В 1950-е годы в Китае открыли родильные дома современного типа и провели реформы в области здравоохранения и заботы о детях. Как итог — население заметно подросло и уже к 1960-м годам ресурсов на всех не хватало. Поэтому и было принято решение ввести систему одного ребенка на каждую семью», — рассказывает Маслов.
За отказ от следования политике партии семьи наказывали штрафами, принудительными абортами, а по некоторым данным, и насильственной стерилизацией. В 2000-е годы политику «одна семья — один ребенок» ослабили, а с 2016 года и вовсе отменили. Однако естественный для всякого общества с высокими доходами спад рождаемости и старение населения Китаю пока что затормозить не удалось.
«Сейчас 65% китайцев живут в городах, где по финансовым причинам не могут содержать много детей. Детские сады платные, хорошее образование тоже», — пояснил Маслов.
Вместе с этим большая часть населения стремится больше времени уделять карьерному росту. Поэтому многие семьи все так же ограничиваются одним ребёнком без всяких запретительных мер.
«Люди в 55–60 лет будут выходить на пенсию, и их надо будет кормить. Это бремя будет на сокращающемся молодом населении, которое будет вынуждено работать за двоих», — предполагает Маслов.
Старение населения приведет не только к росту нагрузки на системы социального обеспечения, но и к сокращению количества рабочей силы и повышению нагрузки на систему здравоохранения.
Тем не менее, полагает Маслов, Китай, скорее всего, не будет вводить стимулирующие меры и пытаться снова поднять рост населения. Вместо этого Пекин выберет другую тактику.
«Китай будет и дальше образовывать своих граждан, чтобы переходить от массового товарного производства к высокотехнологичному, где нужно больше мозгов, а не рабочих рук», — считает он.
Но вместе с этим Китай потеряет конкурентное преимущество в виде дешевой рабочей силы, и ему придется перестраивать модель экономики, делать ее более дорогой и наукоемкой, отмечает эксперт.
Что будет с населением в мире дальше
Несмотря на замедление темпов роста народонаселения Индии и Китая, в ООН ожидают, что общее число людей на планете продолжит расти. К 2030 году население земли достигнет 8,5 млрд, а к 2100-му — 10,4 млрд.
Основной прирост будет уже не за счет Азии, а благодаря африканским странам. Так, к 2100 году на втором по величине континенте мира численность населения вырастет с 1,4 до 3,9 млрд жителей.
Исследования показывают, что даже в случае крупной глобальной трагедии вроде пандемии или мировой войны население Земли все равно вырастет до 10 млрд человек к 2100 году. Ситуация не изменится, даже если все страны разом введут политику одного ребенка.