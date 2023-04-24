Необычные запреты в разных странах: учим правила перед путешествием Расскажем о том, как не попасть впросак за границей и не нарваться на конфликт

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Запреты в странах мира

На земном шаре на данный момент официально насчитывается 197 стран. Если взять в расчет различные непризнанные республики, то эта цифра в разных источниках доходит до 256. Каждая из этих территорий обладает уникальной культурой, которая складывалась из огромного числа обычаев, традиций и табу. Поэтому то, что будет нормальным в одном государстве, может быть категорически запрещено в другом. По этой причине путешественнику перед поездкой в отпуск рекомендуют ознакомиться с основными запретами в странах, которые он собирается посетить.

Необычные запреты в разных странах мира

Рекордсменом по количеству необычных запретов в мире являются США. Их законы известны далеко за пределами страны и зачастую вызывают недоумение у жителей других государств. Такая тенденция сложилась из-за прецедентного права. Например, кто-то пришел в кинотеатр с крокодилом, это привело к трагедии и появился закон, запрещающий посещать кино с рептилией. Но если другому человеку придет в голову прийти на просмотр фильма с медведем гризли, то судить его будут именно по этому закону.

Сейчас, по прошествии большого количества времени, сложно понять, откуда растут ноги у того или иного запрета, но в США до сих пор действуют некоторые из них:

в Айове нельзя подмигивать незнакомым людям;

в Оклахоме запрещено строить рожицы собакам;

в Теннесси нельзя передавать пароль от аккаунта Netflix другому человеку;

в Делавэре женщине запрещено первой делать предложение возлюбленному;

в Алабаме оштрафуют тех, кто будет сморкаться на ветру;

во Флориде по воскресеньям не допускают к прыжку с парашютом женщин, не состоящих в официальном браке.

Но и другие государства, например страны ЕС, имеют странные табу. Зачастую они имеют под собой довольно понятное основание:

в Италии штраф грозит тем, кто будет целоваться во время управления автомобилем;

в Германии придется ощутимо раскошелиться тем, кто заглохнет на автобане;

в Испании запрещено садиться за руль автомобиля в шлепанцах;

в древнегреческих храмах категорически запрещена обувь на шпильках.

На другой стороне земного шара, в странах Карибского бассейна, гражданским нельзя носить камуфляж, туристов этот запрет тоже касается.

Некоторые запреты в странах распространяются исключительно на местное население. Обычно это относится к территориям, живущим за счет туризма. Стоит уехать в соседний регион, и представитель закона в лучшем случае сделает замечание, а в худшем — придется отвечать по всей строгости.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Этикет в разных странах

Негласные правила разных стран

Помимо запретов, в странах мира существуют еще и любопытные правила. Их нарушение не повлечет за собой штраф или более суровое наказание, но в глазах местных жителей турист будет выглядеть не очень презентабельно.

К примеру, правила разных стран, в которых исповедуют ислам, могут быть более или менее строгими. В этих государствах, как правило, у женщин строгий дресс-код. В купальнике можно находиться только на пляже при отеле или у бассейна. Зачастую запрещена слишком прозрачная одежда. В тех странах, где жестко придерживаются канонов ислама, дамам стоит выходить на улицу, только полностью прикрыв ноги и руки.

В странах, где исповедуют буддизм, лучше не поворачиваться спиной к статуе Будды. Местные жители, посещающие храмы, это, как правило, глубоко религиозные люди, которые воспримут такой жест как оскорбление их святыни и неуважение к своему учителю. Фото- и видеосъемка в храмах не приветствуются. Не будет лишним упомянуть, что в любых религиозных сооружениях нужно соблюдать тишину и одеваться прилично.

В Таиланде нужно уважительно относиться к банкнотам, поскольку на них изображен король Пумипон Адульядет, правивший страной с 1946 по по 2016 год. За 70 лет он сделал для королевства многое: поднял экономику, сельское хозяйство и улучшил уровень жизни сельских жителей. Деньги нельзя мять, рвать, а также топтать. Однажды турист, вынувший из носка припрятанные банкноты, вызвал большое возмущение у продавца на рынке, он отказался обслуживать незадачливого путешественника.

В Индонезии, особенно на туристическом острове Бали, лучше не использовать пластиковые пакеты. В супермаркетах их попросту не продают. Лучше приобрести стильный вместительный шоппер, поддержав таким образом локальный девиз No plastic in Bali. Такая неприязнь к полиэтилену связана с тем, что в Индийском океане плавает гигантский остров из пластиковых отходов, которые после шторма засоряют побережье.

Конечно, правила других стран могут показаться нелепыми или необоснованными. Однако чтобы не обидеть местное население, их все же лучше соблюдать. Так вы покажете искреннее уважение к стране, которая приняла вас в качестве туриста.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Необычные законы разных стран

Особые правила этикета в странах мира

Правила этикета в странах мира также складывались на основе местной культуры, поэтому к ним стоит отнестись особенно внимательно, чтобы не попасть впросак. Это касается не только приема пищи, но и других аспектов жизни: приветствия, прощания, жестов и так далее.

Если, приехав в Индию, вы планируете есть где-то помимо отеля, то запомните: левой рукой пищи касаться нельзя. Она считается грязной, так как используется для гигиенических целей. Передавать ею любые предметы, даже деньги, тоже не рекомендуется.

В Японии запрещено втыкать палочки в чашку с рисом, так как это делается исключительно для покойника, пока его душа занимает место за столом. Указывать на кого-то или на что-то палочками для еды — тоже признак дурного тона. Объединяет Индию и Японию обычай снимать обувь перед входом в дом или в храм. Впрочем, некоторые индийцы разуваются даже при входе в магазин.

В Южной Корее к трапезе первым приступает самый старший участник застолья. Пока он не наполнит свою тарелку, другие должны сидеть и ждать. При этом наливать самому себе напиток не принято — нужно попросить об этом соседа.

В Казахстане гость должен радоваться, если ему не налили полную чашку чая, а лишь половину. Это значит, что хозяин рад его видеть. Если посуда наполнена до краев, это означает, что гостю нужно поскорее допить чай и уйти.

У китайцев принято громко есть: хлюпать, втягивать лапшу, причмокивать. Это значит, что еда вкусная. Именно поэтому в заведениях общепита вокруг гостей из Поднебесной образуются пустые зоны. Будучи у них в гостях, необязательно повторять все это, просто нужно отнестись с пониманием к такой культуре.

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