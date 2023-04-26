Зеленский рассказал об условиях мира после разговора с Си Цзиньпином Зеленский после разговора с Си Цзиньпином: мир на Украине должен быть без территориальных уступок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил в своем Telegram-канале, что мировое соглашение в текущем конфликте не будет достигнуто за счет территориальных компромиссов. Он заявил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.

Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, — заявил Зеленский.

Политик отметил, что его разговор с китайским лидером продолжался час. Последний разговор Си и Зеленского до переговоров 26 апреля проходил еще до начала специальной военной операции — в январе 2022 года.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что мирные планы Киева и Пекина по прекращению боевых действий имеют некоторые точки пересечения. Он уточнил, что одной из таких точек является мнение о недопустимости взятия в заложники ядерных объектов на Украине. Кроме этого, стороны сошлись на том, что в условиях конфликта нельзя использовать и распространять ядерное оружие.

В Белом доме США тоже поприветствовали разговор Киева и Пекина. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал это событие «хорошим», но при этом не стал комментировать, насколько оно повлияет на мирное урегулирование конфликта.