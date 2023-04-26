В Белом доме США оценили разговор Зеленского с Си Цзиньпином Джон Кирби положительно оценил разговор Зеленского с Си Цзиньпином

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби положительно оценил прошедшие сегодня переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. При этом Кирби не стал делать выводов о том, повлияет ли этот разговор на переход урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, передает CNN.

Это хорошее событие. <...> Что касается того, приведет ли это к какому-либо значимому движению в сторону мира, плану или предложению, то я думаю, что мы этого пока не знаем, — сказал Кирби во время брифинга.

Кирби отметил, что США ранее не были осведомлены о планах Зеленского и Си Цзиньпина. При этом, по его словам, Вашингтон регулярно советовал китайскому руководству выслушать не только сторону России, но и позицию Украины по текущему военному конфликту.

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся сегодня, 26 апреля. Председатель КНР заверил президента Украины в том, что будет содействовать прекращению огня и развитию переговоров между Киевом и Москвой.