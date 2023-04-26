Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая. Они обсудили отношения двух стран и боевые действия на Украине. Председатель КНР заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня.
Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки, — сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что диалог и переговоры являются единственным выходом из конфликта.
Зеленский в своем Twitter указал, что провел долгий и содержательный разговор. Он выразил надежду, что беседа и назначение посла Украины в Китае подстегнет развитие двусторонних отношений.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с китайским лидером заявил, что Россия готова взять за основу китайский план урегулирования по Украине. Путин отмечал, что многие из положений выдвинутого китайской стороной мирного плана, включающего в себя 12 пунктов, «созвучны российским подходам».
24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Всего в него вошли 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.
Зеленский тогда заявил, что предложения Китая не могут считаться полноценным планом действий, так как больше походят на размышления Пекина.