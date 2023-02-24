«Это не мирный план»: Зеленский рассказал об отношении к инициативе Китая Зеленский признался, что не считает инициативу Китая по урегулированию мирным планом

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, предложения Китая по урегулированию конфликта в регионе не могут считаться полноценным планом действий, они больше походят на размышления Пекина по данному поводу. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции. При этом сам факт начала обсуждения ситуации на Украине Китаем политик назвал положительным моментом. Слова Зеленского приводит РИА Новости.

Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет, — сказал украинский лидер.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этой связи заявила, что Евросоюз изучит предложенный Китаем план по урегулированию российско-украинского конфликта. Она подчеркнула, что документ будет рассмотрен с учетом соглашения о дружбе Пекина и Москвы.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что Вашингтон не станет диктовать Киеву, как ему договариваться с Москвой. По его мнению, принимать решение о своей судьбе должны сами украинцы.