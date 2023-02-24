В Евросоюзе пообещали изучить предложенный Китаем план по Украине Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС изучат предложенный Китаем план по Украине

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюз изучит предложенный Китаем план по урегулированию российско-украинского конфликта, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине. Как передает ТАСС, она подчеркнула, что документ будет рассмотрен с учетом соглашения о дружбе Пекина и Москвы.

Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией, — сказала фон дер Ляйен.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине, который состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Политолог Константин Калачев назвал этот план нереализуемым. Он объяснил это тем, что ни Киев, ни Москва не готовы жертвовать территориями.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее, комментируя план Китая по Украине, заявил, что Вашингтон не станет диктовать Киеву, как ему договариваться с Москвой. По его мнению, принимать решение о своей судьбе должны сами украинцы.