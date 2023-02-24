В США ответили на мирный план Китая по Украине Белый дом: США не станут диктовать Киеву, как урегулировать конфликт с Москвой

Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон не станет диктовать Киеву, как ему договариваться с Москвой. Такое заявление в эфире CNN сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя план по урегулированию кризиса, предложенный Китаем. По мнению представителя американской администрации, принимать решение о своей судьбе должны сами украинцы.

Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как эта война завершится, — сказал Салливан.

Он также добавил, что в китайском плане следует остановиться на первом пункте, в котором говорится об уважении суверенитета стран.

В ночь на 24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, в нем говорится, в том числе, об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США были бы готовы к переговорам по конфликту на Украине только на основе озвученной президентом этой страны Владимиром Зеленским «формулы мира».