«Хороший повод для пиара»: политолог о мирном плане Китая по Украине Политолог Калачев назвал нереализуемым мирный план Китая по Украине

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Предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта нереализуем, поскольку ни Киев, ни Москва не готовы жертвовать территориями, сообщил в беседе с NEWS.ru политолог Константин Калачев. Кроме того, он отметил, что КНР не воспринимается как нейтральная сторона, потому что, по всеобщему убеждению, Пекин подыгрывает Москве.

Если речь идет о соблюдении международного права, то надо расшифровать, что под этим подразумевается. Подразумевается ли принцип нерушимости границ? Ни Украина, ни Россия не готовы жертвовать территориями. Кроме того, Украина не будет обсуждать план без пункта с требованием к России вернуть территории. Вот на этом и споткнулись, — сказал политолог.

Опубликованный план Калачев назвал хорошим поводом для пиара Китая. По его словам, этот шаг представит Пекин как борца за мир, но не более.

В ночь на 24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине, который состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также необходимости снижения рисков ядерного конфликта.