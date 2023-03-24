Россия и Китай могут разработать новый план по Украине: что там будет Эксперты объяснили, какие положения из 12 пунктов китайского плана устраивают Россию и могут лечь в основу нового варианта мирного договора

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Россия готова взять за основу китайский план урегулирования конфликта на Украине. Об этом по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент России Владимир Путин. NEWS.ru выяснил у экспертов, какие именно положения из 12 пунктов китайского плана устраивают Россию и могут лечь в основу нового варианта.

Что решили по Украине Путин и Си

«Многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — заявил Владимир Путин после переговоров с Си Цзиньпинем. Он признался, что председатель КНР уделил большое внимание обсуждению мирных инициатив.

Это подтвердил и сам Си. «По украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров», — подчеркнул глава КНР.

Что предложил Китай

План КНР по урегулированию на Украине, обнародованный 24 февраля, состоит из 12 пунктов. Пекин призвал уважать суверенитет всех государств, гарантировать их независимость и территориальную целостность, а также отказаться от обеспечения собственной безопасности в ущерб безопасности других стран.

Единственным выходом из украинского кризиса в Пекине считают диалог и переговоры. Также Китай настаивает на обеспечении безопасности мирного населения, создании гуманитарных коридоров для эвакуации людей из зоны конфликта, строгом соблюдении гуманитарного права и необходимости избегать ударов по гражданским объектам.

В США скептически восприняли китайскую инициативу. Президент США Джо Байден выразил мнение, что этот план не выгоден никому, кроме России. А госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Си Цзиньпина в обеспечении Путину «дипломатического прикрытия».

Какие пункты плана Китая совпадают с позицией России

Какие пункты китайского плана совпадают с позицией России, NEWS.ru рассказал руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

«С нашей позицией совпадает положение, что нельзя за счет одних государств обеспечивать безопасность других. Что нужно искать возможность договориться за столом переговоров, а не пытаясь накачивать оружием одну из сторон конфликта и подливать масла в огонь», — рассказал он NEWS.ru.

Фото: kremlin.ru Си Цзиньпин

Что будет с планом Китая дальше

По мнению Карнеева, позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса не представляет собой законченный план, позволяющий «сесть за стол переговоров и обсуждать». Его значение прежде всего в том, чтобы инициировать обсуждение путей мирного решения конфликта.

«Китайский план — это набор открытых для дискуссии пунктов. Но сам факт его выдвижения и отстаивания в публичном пространстве создает предпосылки для каких-то других усилий», — подчеркнул Карнеев.

Того же мнения придерживается руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. По его словам, не очень корректно называть китайский документ мирным планом. Потому что это «некий набор принципов», которые могут стать фундаментом для разработки еще одного плана.

«Как к набору принципов к нему [нынешнему плану Китая] не будет претензий ни у одной из сторон. Только Соединенные Штаты отреагировали крайне негативно. Что касается Европы и даже Украины, то с их стороны реакция вполне нейтральная и даже отчасти благожелательная», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Скоро ли начнутся переговоры

Бабаев указывает, что на сегодняшний день никаких других предложений по мирному урегулированию событий на Украине не существует. Поэтому именно этот план может стать основой для разрешения конфликта. Однако сейчас многое зависит от позиции Запада, конкретно — от Вашингтона.

«Соединенные Штаты сегодня не готовы ни к каким переговорам, ни к каким решениям на эту тему. Особенно к решениям, исходящим от Китая. Вашингтон никогда не отдаст Пекину пальму первенства в качестве миротворца и посредника на переговорах. Он хочет быть единственным бенефициаром разрешения конфликта», — подчеркнул востоковед.

Андрей Карнеев тоже не ждет быстрого прогресса в урегулировании ситуации на Украине.

«Говорить, что ситуация оптимистическая, пока преждевременно. Но важно, что Россия и Китай обсуждают, ищут возможности остановить конфликт. Это видит весь мир», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

При этом, полагает он, встречные инициативы могут исходить не только из Вашингтона.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Си Цзиньпин

Будет ли Китай помогать России, если мирный план провалится

Пекин не собирается поставлять России вооружения, утверждал ранее в разговоре с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин.

«Пекин не видит в этом смысл. Попадать под санкции китайцы не хотят. Кроме того, их раздражает, что все, что происходит на Украине, мешает их торговле, в первую очередь с Европой. Кроме того, в Китае очень сильны, особенно среди бизнеса и части элиты, проамериканские настроения», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Однако вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков полагает, что в будущем Китай может предоставить России военную помощь.

«Провозглашается, что Китай не будет помогать России на Украине. А как окажется в реальности — это совсем другая вещь. Военная помощь будет идти, но не напрямую. Это могут быть снаряды, какие-то комплектующие, которых нам не хватает», — заключил Сивков.

В сделанном лидерами России и Китая совместном заявлении отмечается, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран. Одновременно они призвали «прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу».