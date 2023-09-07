Политолог рассказал, как Байден лишит Москву партнеров на саммите G20 Политолог Калачев: Байден предложит странам выгодные экономические преференции

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

США на саммите G20 будут подкупать страны Глобального юга и настраивать их против России, заявил NEWS.ru политолог Константин Калачев. Он считает, что президент США Джо Байден предложит лидерам стран, занимающих более нейтральную позицию по украинскому кризису, преференции в сфере торгово-экономических отношений и военно-технического сотрудничества.

Вашингтон будет ищет подходы к руководителям стран через расширение партнерских отношений. Кому-то пообещает поставки современных видов вооружения, кому-то кредит от американских банков. Инструментарии тут будут совершенно разные. Но для этого страны должны будут занять позицию Запада по Украине, — заявил Калачев.

Политолог предположил, что подход Байдена сработает, так как каждая страна преследует конкретные национальные интересы, предусматривающие экономические выгоды, оружейные поставки или, к примеру, смягчения критики по вопросам прав человека.

К примеру, Турция. Становится ясно, что республика имеет выгоду от торгово-экономических отношений с Россией, но их национальную валюту — лиру — это пока не спасло. США как крупнейшая экономика и мировой финансовый центр часто могут предлагать более выгодные условия сотрудничества, — считает политолог.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи не планируется. По его словам, Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели с 9–10 сентября. Кроме лидеров стран «двадцатки», на него пригласили еще девять государств: Бангладеш, Египет, Испания, Маврикия, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапура.