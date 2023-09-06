Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине

Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на французского чиновника. По данным агентства, с Россией еще нужно будет найти компромисс.

Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине, — отмечается в публикации.

Ближайший саммит G20 намечен на 9–10 сентября в Нью-Дели. Кроме лидеров стран «двадцатки» на него получили приглашения главы еще девяти государств: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Известно, что на саммите не будет председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Приоритетную тему на саммите G20 уже озвучили в Евросоюзе. Ею станет украинский конфликт и связанные с ним вопросы. Источники Bloomberg рассказали, что ЕС попробует воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не координировали решения отказаться от визита на саммит G20 в Нью-Дели. По его словам, главы двух государств действуют, исходя из личных графиков.