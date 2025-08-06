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06 августа 2025 в 13:30

Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет

В Китае 18-летняя Цзян Чэннань вышла из комы после того, как узнала о поступлении в университет, сообщает South China Morning Post. Девушка находилась в реанимации в критическом состоянии, когда отец принес ей письмо о зачислении в Транспортный университет Хуанхэ.

На восьмой день ее комы отец Цзян получил письмо о зачислении дочери в колледж и отнес его в больницу, сказав дочери. <...> На следующий день Цзян чудесным образом очнулась и созвонилась с родителями по видеосвязи, — говорится в публикации.

Цзян попала в больницу в начале июля после сдачи вступительных экзаменов. У нее диагностировали молниеносный миокардит — редкое воспаление сердечной мышцы. Состояние быстро ухудшилось, девушку подключили к аппаратам жизнеобеспечения. На лечение семья потратила около $28 тысяч (2,2 млн рублей). Родителям пришлось брать кредиты.

Сейчас пациентка переведена в обычную палату, ее состояние стабильно. Сердечная функция восстановлена полностью. Медики затрудняются объяснить, что именно повлияло на столь стремительное пробуждение.

Ранее в канадском Эдмонтоне молния ударила в 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу. По словам очевидцев, тело пострадавшей озарил яркий свет, а затем раздался мощный взрыв. В итоге у девушки остановилось сердце, она получила серьезные ожоги. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ее ввели в медикаментозную кому.

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