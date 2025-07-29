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29 июля 2025 в 12:40

У женщины остановилось сердце после удара молнией

В Канаде от удара молнии едва не погибла 21-летняя девушка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В канадском Эдмонтоне 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после удара молнией, передает издание CBC. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии и сразу ввели в медикаментозную кому.

По словам очевидцев, девушка переходила дорогу рядом с домом, когда вблизи ударила молния. Соседка пострадавшей Лора Пеннер рассказала, что в момент разряда тело девушки окутал яркий свет, а сразу после этого последовал мощный грохот. В результате происшествия у пострадавшей остановилось сердце, она потеряла сознание и получила ожоги плеча и груди.

Специалисты экстренной медицинской помощи прибыли на место оперативно. По словам подруги, пострадавшая идет на поправку и в ближайшее время должна выйти из комы. Согласно информации от метеорологов, в тот день в регионе зафиксировали 1229 ударов молний.

Ранее в Туве 13-летний школьник погиб от удара молнии, когда помогал родственникам на чабанской стоянке. Трагедия произошла 19 июля в Дзун-Хемчикском районе, когда подросток с двоюродным братом пошел за табуном. По факту гибели проводится проверка, назначена экспертиза и допрошены свидетели.

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