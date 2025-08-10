Два боксера не пережили турнир в Японии В Японии два боксера погибли от полученных травм во время турнира

Два японских боксера, Сигэтоси Котари и Хиромаса Уракава, скончались после участия в турнире в результате полученных на ринге травм, сообщила пресс‑служба Всемирной боксерской организации (WBO). Обоим спортсменам было по 28 лет.

Котари перенес экстренную операцию из‑за субдуральной гематомы, но позже скончался от полученных повреждений. Уракава умер после поединка в Токио, где его соперником был соотечественник Едзи Сайто — поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде в пользу Сайто.

Отмечается, что Котари и Уракава уже встречались на ринге в апреле прошлого года; тогда верх одержал Уракава. WBO сообщила о случаях как о результатах травм, полученных в рамках соревновательной деятельности, подробности и результаты расследования пока не приводятся.

