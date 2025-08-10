Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 01:47

Два боксера не пережили турнир в Японии

В Японии два боксера погибли от полученных травм во время турнира

Фото: Michal Fludra/Global Look Press

Два японских боксера, Сигэтоси Котари и Хиромаса Уракава, скончались после участия в турнире в результате полученных на ринге травм, сообщила пресс‑служба Всемирной боксерской организации (WBO). Обоим спортсменам было по 28 лет.

Котари перенес экстренную операцию из‑за субдуральной гематомы, но позже скончался от полученных повреждений. Уракава умер после поединка в Токио, где его соперником был соотечественник Едзи Сайто — поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде в пользу Сайто.

Отмечается, что Котари и Уракава уже встречались на ринге в апреле прошлого года; тогда верх одержал Уракава. WBO сообщила о случаях как о результатах травм, полученных в рамках соревновательной деятельности, подробности и результаты расследования пока не приводятся.

Ранее в Коми простились с 12-летним перспективным боксером и его 13-летним двоюродным братом, которые утонули при купании в реке Вычегде. Трагедия произошла 4 августа в районе переправы Алешино, где подростки отмечали день рождения друга. На следующий день водолазы нашли их тела.

До этого бывшая аргентинская чемпионка по боксу Алехандра Оливерас умерла 29 июля на 48-м году жизни. Спортсменка находилась в больнице Санта-Фе с 14 июля после ишемического инсульта, в последние дни ее состояние казалось стабильным. Смерть наступила неожиданно, несмотря на положительную динамику.

