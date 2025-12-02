Чиновник «взорвал» интернет короной из глаз Головной убор с глазами сделал чиновника из Осаки вирусной сенсацией

Президент Бюро конгрессов и туризма Осаки Хироси Мидзехата, привлек внимание пользователей интернета из-за своего необычного головного убора, украшенного изображениями глаз, сообщает издание 20 minutos. Во время пресс-конференции о влиянии политики на туризм внимание аудитории привлекал не только доклад японского чиновника, но и его ярко-красная плюшевая «корона».

Этот аксессуар является частью продвижения Всемирной выставки «Экспо-2025», которая пройдет в Осаке. Талисманом выставки является синее каплеобразное существо по имени Мякумяку.

