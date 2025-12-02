Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 19:14

Чиновник «взорвал» интернет короной из глаз

Головной убор с глазами сделал чиновника из Осаки вирусной сенсацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Бюро конгрессов и туризма Осаки Хироси Мидзехата, привлек внимание пользователей интернета из-за своего необычного головного убора, украшенного изображениями глаз, сообщает издание 20 minutos. Во время пресс-конференции о влиянии политики на туризм внимание аудитории привлекал не только доклад японского чиновника, но и его ярко-красная плюшевая «корона».

Этот аксессуар является частью продвижения Всемирной выставки «Экспо-2025», которая пройдет в Осаке. Талисманом выставки является синее каплеобразное существо по имени Мякумяку.

Ранее трихолог Ольга Кохас заявила, что для зимнего сезона предпочтительнее выбирать свободные головные уборы из натурального сырья. Она отметила, что шапки из искусственных материалов способны провоцировать повышенную жирность кожи головы и волос.

Кроме того, свитер с застежкой-молнией на воротнике, популярный в восьмидесятые годы, снова возвращается в моду. Если раньше он считался преимущественно мужской одеждой, то теперь этот элемент гардероба особенно полюбился женщинам.

