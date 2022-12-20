В ЦАР задержали семь человек по делу о теракте против Дмитрия Сытого

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Полиция Центрально-Африканской Республики (ЦАР) задержала семь человек, предположительно имеющих отношение к террористической атаке, в результате которой пострадал глава «Русского дома» Дмитрий Сытый. Как заявил ТАСС сотрудник центральноафриканской радиостанции Ndeke Luka, в их число вошли несколько работников почты.

Задержаны семь человек, часть из них допрошена и отпущена, — отметил собеседник агентства.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Сытого. В его руках взорвалась посылка. Она была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Там уточнили, что 11 ноября глава «Русского дома» получил из Того посылку с фотографией его сына, проживающего во Франции, с запиской. В ней говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если русские «не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».

Военкор Семен Пегов предположил, что теракт против главы «Русского дома» мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE).