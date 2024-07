Волдыри и отеки: терапевт назвала главную причину развития аллергии на жару Терапевт Гавриленко перечислила основные симптомы аллергии на жару

Многие плохо переносят палящий зной, но еще тяжелее приходится людям с аллергией на жару, заявила терапевт Инфекционной клинической больницы № 2 столичного депздрава Екатерина Гавриленко в интервью порталу «Доктор Питер». Специалист перечислила причины и симптомы недуга, к числу которых относятся волдыри, покраснение и отек кожи.

Авторы материала привели случай, описанный в медицинском издании The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Американка в возрасте на протяжении двух лет страдала от зудящих волдырей на коже. Симптомы усиливались в душе, на горячем сиденье машины или даже при употреблении чая: медики выяснили, что у нее была аллергия на жару. Главной причиной развития недуга, научное название которого звучит как «холинергическая крапивница», по словам Гавриленко, является высокая температура тела.

Она проявляется появлением мелких зудящих волдырей, преимущественно в области груди и шеи, а также покраснением и отеком кожи. В жаркую погоду риск этой проблемы существенно возрастает, — объяснила врач.

Первые симптомы появляются в среднем через десять минут и сохраняются на протяжении часа. Также обострение может произойти из-за физических нагрузок, сильного стресса и даже после употребления острой пищи. Медики предполагают, что механизмом развития этого вида аллергии является формирование реакции на контакт с потом.

