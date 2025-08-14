Вирусолог перечислил главные симптомы лихорадки чикунгунья

Люди, заболевшие лихорадкой чикунгунья, как правило, страдают от тошноты, боли в суставах, слабости и сыпи, заявил «Вечерней Москве» Анатолий Альтштейн. Еще одним характерным симптомом становится высокая температура. По словам врача, лучшей защитой от инфекции станут репелленты.

Не рекомендовать людям ездить туда, где встречаются те или иные комары, довольно сложно. Комары есть везде. Поэтому можно путешествовать где угодно, но при этом защищаться от укусов москитов, — посоветовал Альтштейн.

Он напомнил, что лихорадка чикунгунья является вирусным заболеванием. У одних людей симптомы могут проявиться уже на второй день, а у других — только на 12-е сутки.

Ранее сообщалось, что вспышки лихорадки чикунгунья чаще всего фиксируют в странах Африки, Азии и Южной Америки. В этом году заболевание распространяется на островах Индийского океана, в Южной Азии, Кении, Сомали и на Мадагаскаре.