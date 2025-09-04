Саммит ШОС — 2025
Врач предупредила о ключевых особенностях витаминов группы B

Терапевт Тен: витамины группы B не накапливаются в организме

Витамины группы B не накапливаются в организме человека, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, данная особенность требует регулярного поступления их с пищей.

В отличие от жирорастворимых витаминов, витамины группы В практически не депонируются в организме, за исключением B12, что требует их регулярного поступления с пищей. Витамины группы B функционируют синергетически, и дефицит одного часто влияет на метаболизм другого. Например, витамины B12, B9 и B6 совместно участвуют в цикле метилирования и регуляции уровня гомоцистеина. Дефицит B2 нарушает активацию витаминов B6 и B9, — отметила врач.

Ранее Тен заявила, что здоровым людям стоит придерживаться строгих норм потребления арбуза. По ее словам, максимальная суточная норма для взрослых составляет 500 граммов мякоти, для детей — не более 200 граммов. Она добавила, что беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничиться 300–400 граммами в день.

Гастроэнтеролог высшей категории Марина Игнатенко ранее заявила, что опасность арбузной диеты заключается в последующей потере жидкости организмом. По ее словам, экстремальный метод похудения приводит к краткосрочным результатам.

