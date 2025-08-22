Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон Невролог Алешина: низкая температура по ночам может привести к головным болям

При использовании кондиционера по ночам следует избегать переохлаждения, поскольку это может привести к головным болям и мышечным спазмам, сообщила врач-невролог Елена Алешина. По ее словам, переданным perm.aif.ru, оптимальная температура находится в диапозоне от 18 до 22 градусов.

При низкой температуре возможны переохлаждения и мышечные спазмы. Комнатная температура ниже 18 градусов может привести к сужению сосудов, ухудшению кровоснабжения и, как следствие, головным болям, — заявила она.

При этом кондиционер уменьшает влажность воздуха, что приводит к сухости в носу и горле, что повышает риск заразиться какой-нибудь инфекцией. Снижение влажности также приводит к раздражению глаз.

Ранее педиатр Елена Мескина заявила, что дети чаще сталкиваются с простудными заболеваниями в летнее время из-за переохлаждения от кондиционеров. Среди других негативных факторов она назвала употребление холодной воды и купание в водоемах.