Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:04

Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон

Невролог Алешина: низкая температура по ночам может привести к головным болям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При использовании кондиционера по ночам следует избегать переохлаждения, поскольку это может привести к головным болям и мышечным спазмам, сообщила врач-невролог Елена Алешина. По ее словам, переданным perm.aif.ru, оптимальная температура находится в диапозоне от 18 до 22 градусов.

При низкой температуре возможны переохлаждения и мышечные спазмы. Комнатная температура ниже 18 градусов может привести к сужению сосудов, ухудшению кровоснабжения и, как следствие, головным болям, — заявила она.

При этом кондиционер уменьшает влажность воздуха, что приводит к сухости в носу и горле, что повышает риск заразиться какой-нибудь инфекцией. Снижение влажности также приводит к раздражению глаз.

Ранее педиатр Елена Мескина заявила, что дети чаще сталкиваются с простудными заболеваниями в летнее время из-за переохлаждения от кондиционеров. Среди других негативных факторов она назвала употребление холодной воды и купание в водоемах.

неврологи
здоровье
боли
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ оставили Венгрию и Словакию без топлива почти на неделю
На Украине заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной части ДНР
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.