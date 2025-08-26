День знаний — 2025
Названо самое опасное заблуждение о питании беременных

Профессор Радзинский: главное заблуждение о питании беременных — перебор фруктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первое и самое главное заблуждение о питании беременных — это злоупотребление фруктами, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, выращиваемые в промышленных масштабах плоды не содержат тех компонентов, которые были в них раньше.

Поэтому прагматичные американцы еще в 93-м году сказали: дневная порция — это два крупных плода, желательно местного произрастания. Не апельсины, а два крупных яблока — это 400–500 граммов — или адекватное количество ягод, тоже желательно местных, по сезону, что доступно. Всякие изыски — недопустимы. Да, беременная — живой человек, она может съесть апельсин, иногда —авокадо или манго, — сказал специалист.

Однако он предостерег от регулярного употребления этих плодов, потому что они содержат высокое количество сахара.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен заявила, что здоровым людям стоит придерживаться строгих норм потребления арбуза. По ее словам, максимальная суточная норма для взрослых составляет 500 граммов мякоти, для детей — не более 200 граммов. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничиться 300–400 граммами в день, добавила специалист.

