«Перламутровые узелки»: названы симптомы заразного кожного заболевания

Контагиозный моллюск, передающийся при прямом контакте, проявляется характерными перламутровыми узелками, заявила NEWS.ru врач-дерматолог Марина Русак. По ее словам, это вирусное заболевание кожи не опасно для жизни, однако служит сигналом об ослаблении иммунитета и требует врачебного контроля.

Контагиозный моллюск — вирусное заболевание кожи. Возбудитель поражает исключительно человека, внедряясь в клетки поверхностного слоя эпидермиса. Первые проявления — небольшие округлые узелки телесного или перламутрового цвета с углублением в центре. При надавливании из них выделяется беловатое творожистое содержимое. Элементы обычно безболезненны. Заболевание не угрожает жизни, но вызывает дискомфорт и требует медицинского наблюдения. Вирус становится индикатором снижения иммунной защиты организма, — пояснила Русак.

Она отметила, что длительный инкубационный период заболевания может достигать нескольких месяцев. По ее словам, это часто не позволяет установить точный источник инфекции.

Инкубационный период контагиозного моллюска длится от двух недель до полугода, что затрудняет определение источника заражения и способствует скрытому распространению инфекции. Его передача происходит при тесном контакте кожа к коже, — резюмировала Русак.

