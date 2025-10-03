Этот завтрак украдет вашу энергию на весь день: чем лучше питаться по утрам

Оказывается, неправильный завтрак может стать причиной усталости и снижения работоспособности. Продукты с быстрыми углеводами вызывают скачки сахара в крови, приводя к упадку сил и желанию перекусить.
Вредные продукты: сладкие хлопья, готовые блинчики, белый хлеб, сладкие йогурты и пакетированные соки. В них содержится много сахара, трансжиров и консервантов, нарушающих метаболизм.
Их можно заменить овсяной кашей с ягодами, цельнозерновым хлебом с авокадо, натуральным йогуртом с орехами, свежевыжатыми соками с мякотью. Эти продукты обеспечивают стабильный уровень энергии благодаря сложным углеводам и полезным жирам.
