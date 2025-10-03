Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:00

Этот завтрак украдет вашу энергию на весь день: чем лучше питаться по утрам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оказывается, неправильный завтрак может стать причиной усталости и снижения работоспособности. Продукты с быстрыми углеводами вызывают скачки сахара в крови, приводя к упадку сил и желанию перекусить.

Вредные продукты: сладкие хлопья, готовые блинчики, белый хлеб, сладкие йогурты и пакетированные соки. В них содержится много сахара, трансжиров и консервантов, нарушающих метаболизм.

Их можно заменить овсяной кашей с ягодами, цельнозерновым хлебом с авокадо, натуральным йогуртом с орехами, свежевыжатыми соками с мякотью. Эти продукты обеспечивают стабильный уровень энергии благодаря сложным углеводам и полезным жирам.

Ранее сообщалось, что красота кожи начинается не с косметических средств, а с правильного питания. Диетологи и дерматологи подтверждают: один жирный продукт способен заметно преобразить лицо изнутри и вернуть ему здоровый блеск.

