Как похудеть и поправить здоровье в Новом году

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Исполните свои новогодние желания сами

В преддверии Нового года многие люди пишут для себя списки: чего им хотелось быть достигнуть за следующие 365 дней. Не на последнем месте — желание похудеть и поправить здоровье. Советы о том, как добиться поставленной цели, дают врачи.

Врачи Американской медицинской ассоциации предлагают десять реальных шагов для тех, кто всерьёз решил заняться здоровьем. Их публикует журнал Time.

Шаг 1. Провериться на диабет

Диабет является очень распространённым заболеванием. В частности, в США от диабета страдают около 30 миллионов человек. Однако многие не получают необходимую им помощь просто потому, что не знают о своём заболевании. Именно поэтому врачи рекомендуют провести исследование заранее.

Шаг 2. Проявлять физическую активность

Сидячий образ жизни приводит к слабости мышц, болям в спине и ногах. Согласно нормативам, взрослый человек должен тратить минимум 150 минут в неделю на умеренные физические упражнения или 75 минут на энергичную тренировку. Также необходимыми являются тренировки для укрепления мышц дважды в неделю. Однако это не означает, что после работы нужно до умопомрачения вкалывать в тренажёрном зале. Прогуляйтесь пешком до работы, воспользуйтесь лестницей вместе лифта, устройте генеральную уборку дома — этого будет достаточно.

Иванко Игорь/АГН"Москва"

Шаг 3. Контролировать артериальное давление

Высокое давление вызывает риск развития инсульта и сердечных заболеваний. Поэтому следует регулярно проверять своё давление, и в случае выявления гипертонии — снижать его с помощью диеты и физических упражнений. Конечно, врачи советуют избегать стрессов, чтобы держать уровень давления под контролем.

Шаг 4. Правильно питаться

Еда, которую мы покупаем в магазине, подвергается всевозможной обработке. Как правило, она содержит соль, сахар, жиры и совсем не полезные химические вещества. Поэтому врачи советуют воздерживаться от приобретения готового питания и предпочесть домашние обеды фастфуду. Конечно же, хорошая стратегия — употреблять больше овощей и фруктов.

Шаг 5. Не злоупотреблять антибиотиками

Почувствовал недомогание, а к врачу обратиться не получилось? Часто бывает, что мы сами себе выписываем лекарства и глотаем их целыми пачками, чтобы поскорее прийти в форму. Специалисты советуют так не делать ни в коем случае. Неправильное употребление антибиотиков или преждевременное прекращение курса лечения может вызвать привыкание или повышение толерантности организма к лекарствам. В следующий раз во время болезни препарат не поможет. Употребляя лекарственные препараты, обязательно слушайтесь советов врача, или хотя бы придерживайтесь инструкции на этикетке.

Шаг 6. Отказаться от алкоголя или ограничить его потребление

Американские специалисты рекомендуют употреблять женщинам не более одного горячительного напитка в день, мужчинам — не более двух напитков. Но даже умеренная выпивка может привести к проблемам со здоровьем — таким, как онкология или снижение когнитивных функций мозга. Контроль за количеством выпитого алкоголя особенно актуален в дни новогодних праздников. Испытайте свою силу воли, приняв участие во флешмобе «Трезвый январь»!

Шаг 7. Победить никотиновую зависимость

Курение не только вызывает рак лёгких, но и увеличивает вероятность возникновения других онкологических и сердечных заболеваний. Избавиться от этой привычки сложно, но помочь могут никотиновые пластыри и специальная жевательная резинка. Приятный бонус — отказ от курения сбережет не только здоровье, но и кошелёк.

Шаг 8. Не делиться своими обезболивающими (и не просить у других)

Если вам отпускают лекарства от боли по рецепту — не предлагайте их друзьям, строго придерживайтесь рецепта. Неправильное употребление сильных лекарств ведёт к зависимости — вспомните главного героя сериала «Доктор Хаус». Поэтому не рискуйте собственным здоровьем и здоровьем знакомых. Если у вас остались лишние лекарства, утилизируйте их доступным способом.

Шаг 9. Сделать прививки себе и детям

Вакцинация является одним из лучших способов предотвращения различных заболеваний, начиная от гриппа и кончая корью. Если вы сделаете прививку и не заболеете — вы также не заразите своих друзей и знакомых, что предотвратит развитие пандемии в вашем населённом пункте. Уточните у терапевта, какие прививки можете сделать по своему полису.

Иванко Игорь/АГН"Москва"

Шаг 10. Больше расслабляться и меньше переживать

Проблемы на работе, проблемы в семье или даже какие-то мнимые проблемы заставляют нас чувствовать себя некомфортно. Помните: хронический стресс может угрожать вашему физическому и психическому здоровью, поэтому важно найти методы уменьшения стресса, которые подойдут именно вам. Многим помогают расслабиться занятия йогой, медитация и даже молитва.

В поисках идеальной фигуры

Если ваша цель на 2019 год — распрощаться с лишним весом, то вам стоит прислушаться к рекомендациям журнала Newsweek. Этих советов легко придерживаться, но они позволят достичь заметных результатов, обещает издание.

Совет 1. Пейте больше воды

Пусть это кажется очевидным, но многим людям действительно испытывают обезвоживание, потому что привыкли утолять жажду кофейными напитками или газировкой. Но лучше простой воды не найти ничего. Количество воды, которую надо выпить, зависит от телосложения, роста и веса. В среднем это — около восьми стаканов в день. Но лучше посоветоваться с терапевтом, чтобы не навредить почкам.

Совет 2. Делайте зарядку

Проснитесь утром на 20 минут раньше и посвятите это время несложным упражнениям. Вспомните, чему учились в школе на уроках физкультуры: ноги на ширине плеч, рывки руками, вращение телом… Оказывается, это не так уж сложно и даже придаёт заряд энергии перед рабочими днями.

Совет 3. Высыпайтесь

Чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым, стоит увеличивать не столько количество сна, сколько его качество. Постарайтесь всегда ложиться и вставать в одно и то же время. Да, и в выходные тоже!

Совет 4. Откажитесь от газировки

Скажите уверенное «Нет» сладким напиткам. Помните, что в одной банке содовой содержится 39 граммов сахара — это больше дневной нормы для мужчин (37,5 грамма) и намного больше нормы для женщин (27 граммов).

Совет 5. Никаких поздних перекусов

Съесть на ночь пачку чипсов или банку мороженого — худшее решение для тех, кто хочет сохранить красивую фигуру. Определитесь, после какого часа вы не будете «кусочничать» — и придерживайтесь этого решения.

Иванко Игорь/АГН"Москва"

Совет 6. Пытайтесь успокоить голод стаканом воды

Иногда человек может испытывать ложное чувство голода, которое проходит, если выпить воды. Не пренебрегайте таким способом: возможно, вам лишь кажется, что вы хотите этот сочный стейк, а на самом деле организм просто обезвожен.

Совет 7. Обманите себя маленькими тарелками

Если вы кладёте еду в маленькую тарелку, она наполняется быстрее. Визуально кажется, что пищи на тарелке очень много, и вы наедаетесь быстрее.

Совет 8. Воспользуйтесь приложениями для смартфона

Отслеживайте свои колебания веса и количество сожженных калорий с помощью специальных программ. Если замечаете, что двигаетесь слишком мало — совершите вечернюю прогулку вокруг дома. Достаточно будет проходить 10 тысяч шагов в день.

Совет 9. Пейте зелёный чай

Зеленый чай естественным образом повышает обмен веществ и может выступать в качестве «жиросжигателя». К тому же, он в принципе полезен для здоровья.

Совет 10. Забудьте о временных диетах

Здоровое питание или даже голодание в течение двух недель не приведёт к долгосрочным результатам. Лучший способ поддерживать оптимальный вес - постоянное здоровое питание. Здоровая еда не обязательно невкусная, нужно только найти те блюда, которые придутся вам по душе. Наслаждайтесь!