Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Хатай

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на юго-востоке Турции вечером 16 февраля, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны. В результате обрушилось несколько зданий, которые были повреждены при землетрясении 6 февраля.

Информация о пострадавших не поступало. Очаг землетрясения находился на глубине около десяти километров в Средиземном море, на удалении около пяти километров от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.

Также толчки такой же магнитуды ощутили в Сирии.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России оказали в аэромобильном госпитале медпомощь 900 пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. В работе на месте землетрясений приняли участие более 200 российских спасателей.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, еще более 105 тысяч пострадали. Из-под завалов спасены свыше восьми тысяч человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Ранее СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафиксировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения, хотя населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявлял, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в соответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.