Появились кадры с места взрыва в многоэтажке под Новосибирском

Появились кадры с места взрыва в многоэтажке под Новосибирском Опубликованы кадры с места взрыва в доме в поселке Красный Яр под Новосибирском

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры с места взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме в поселке Красный Яр в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, причиной стала утечка бытового газа.

На опубликованных кадрах видно, что взрыв полностью разрушил квартиру на втором этаже жилого дома. Ударной волной выбило стены, а обломки разлетелись на десятки метров вокруг.

По данным МЧС, взрыв газа, предварительно, произошел на втором этаже жилого дома, под завалами могут находиться два человека. Также в результате взрыва пострадала женщина, ее осматривают медики.

Ранее в одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом. Он рассказал, что держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы. Инцидент произошел в доме № 17/4 на Торфяной дороге. В результате взрыва в квартире оказалось выбито окно.

До этого в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле.