Появились кадры с места взрыва в многоэтажке под Новосибирском

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры с места взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме в поселке Красный Яр в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, причиной стала утечка бытового газа.
На опубликованных кадрах видно, что взрыв полностью разрушил квартиру на втором этаже жилого дома. Ударной волной выбило стены, а обломки разлетелись на десятки метров вокруг.
По данным МЧС, взрыв газа, предварительно, произошел на втором этаже жилого дома, под завалами могут находиться два человека. Также в результате взрыва пострадала женщина, ее осматривают медики.
Ранее в одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом. Он рассказал, что держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы. Инцидент произошел в доме № 17/4 на Торфяной дороге. В результате взрыва в квартире оказалось выбито окно.
До этого в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле.