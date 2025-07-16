Роботы на передовой и разнос от «Искандера»: новости СВО на вечер 16 июля

Роботы на передовой и разнос от «Искандера»: новости СВО на вечер 16 июля

Пока Киев пытается выпросить у США ракеты Tomahawk для ударов вглубь РФ и перебрасывает под Сумы роботизированное спецподразделение ГУР «Ринос груп», российские «Искандеры» разносят позиции ВСУ под Одессой, ФАБ уничтожают важные резервы противника, а бойцы ВС РФ все больше укрепляют свои позиции в ДНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 июля, читайте в материале NEWS.ru.

«Визит» «Искандера» и сброс ФАБ

Российские войска уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300ПС в районе села Гвардейского Одесской области. Для удара был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». По данным оборонного ведомства, в результате были испепелены две пусковые установки, пункт наведения и боевая управляющая кабина украинского ЗРК.

Кроме того, при помощи ФАБ бойцы ВС РФ уничтожили часть переброшенного недавно резерва ВСУ в селе Январском на границе Днепропетровской области и ДНР. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, переброшенные резервы ВСУ были из числа тыловых подразделений. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Среди других успешных операций в зоне СВО — установление контроля над населенным пунктом Новохатское в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Накануне бойцы начали контролировать еще два населенных пункта в ДНР — Воскресенку и Петровку. В Минобороны РФ отмечают, что взятием контроля над Новохатским российские войска открыли себе новый путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью.

ИИ попытается удержать Сумскую область

Перспективы открываются для ВС РФ и в Сумской области. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов считает, что российская армия благодаря своей тактике может начать продвижение западнее по отношению к главному направлению атак в Сумской области.

В надежде удержать Сумскую область командование ВСУ передислоцировало в Сумскую область спецподразделение «Ринос груп» (Rhinos Group), входящее в состав Главного управления разведки Минобороны Украины. Это подразделение оснащено роботизированными боевыми комплексами и действует в районе населенного пункта Алексеевка.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что новое роботизированное подразделение ВСУ будет использовать нейросети. По его словам, разработка НАТО якобы может быть задействована в боевых действиях без участия человека — техника будет управляться удаленно через отдельные мониторы, которые разрабатывают решения в зависимости от ситуации.

Украинский роботизированный танк Фото: Социальные сети

По мнению Героя России генерал-майора авиации Сергея Липового, новейшее подразделение ВСУ будет уничтожено уже в первом бою. Он отметил, что присутствие в этом формировании значительного числа иностранных наемников и инструкторов указывает на критическую нехватку резервов у украинского военного руководства. Он добавил, что судьба нового подразделения будет такой же, как и у других элитных формирований ВСУ, обученных в странах НАТО. Генерал отметил, что многие из них разваливались еще до прибытия на фронт.

Возможно, что «Ринос груп» ждет участь 425-го отдельного десантно-штурмового полка «Скала». Как сообщили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области, оно практически перестало существовать как боевая единица на Харьковском направлении. Хотя изначально «Скала» позиционировалось как элитное формирование, способное сдерживать наступление российских войск.

Истощенные ВСУ отказываются от атак

В целом эксперты уверены — ВСУ не смогут начать новое крупномасштабное наступление, так как растеряли свои силы. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, украинская армия может только устраивать теракты, таким образом напоминая о себе: «ВСУ не способны начать новое крупное наступление. У них нет ни резервов, ни потенциала. Силы практически иссякли. Остается устраивать теракты, с помощью вспышек напоминать о себе».

Он также объясняет постоянные попытки ВСУ прорваться в Курскую область с желанием создать медийный эффект. По словам Литовкина, украинским войскам важно продемонстрировать свою активность на исторической российской территории, чтобы поддержать имидж боеспособности перед западными спонсорами.

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