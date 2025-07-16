Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ

Новое роботизированное подразделение Вооруженных сил Украины будет использовать нейросети, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, разработка НАТО якобы может быть задействована в боевых действиях без участия человека.

Вероятно, это научно-техническое подразделение, которое проходило обучение по новейшим разработкам европейских программ, нейросетей в учебных центрах по стандартам НАТО, которые сейчас активно внедряют такие же системы непосредственно у себя. На эти системы и НАТО, и Украина делают большие ставки. Якобы они могут заменить человека и самостоятельно воевать на поле боя, — сказал Липовой.

Он добавил, что будут использоваться БПЛА, беспилотные тележки, наземная техника, роботизированные танки, а также автомобили для доставки боеприпасов и вывоза раненых. По словам генерала, техника будет управляться удаленно через отдельные мониторы, которые разрабатывают решения в зависимости от ситуации.

Ранее в российских силовых структурах завили, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область новое спецподразделение ГУР МО Украины «Ринос груп» (Rhinos Group), которое имеет на вооружении роботизированные комплексы. По его словам, подразделение действует в окрестностях Алексеевки.