Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 11:32

Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ

Генерал Липовой: новое спецподразделение ВСУ будет использовать нейросети

Фото: Социальные сети

Новое роботизированное подразделение Вооруженных сил Украины будет использовать нейросети, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, разработка НАТО якобы может быть задействована в боевых действиях без участия человека.

Вероятно, это научно-техническое подразделение, которое проходило обучение по новейшим разработкам европейских программ, нейросетей в учебных центрах по стандартам НАТО, которые сейчас активно внедряют такие же системы непосредственно у себя. На эти системы и НАТО, и Украина делают большие ставки. Якобы они могут заменить человека и самостоятельно воевать на поле боя, — сказал Липовой.

Он добавил, что будут использоваться БПЛА, беспилотные тележки, наземная техника, роботизированные танки, а также автомобили для доставки боеприпасов и вывоза раненых. По словам генерала, техника будет управляться удаленно через отдельные мониторы, которые разрабатывают решения в зависимости от ситуации.

Ранее в российских силовых структурах завили, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область новое спецподразделение ГУР МО Украины «Ринос груп» (Rhinos Group), которое имеет на вооружении роботизированные комплексы. По его словам, подразделение действует в окрестностях Алексеевки.

ВСУ
СВО
Украина
нейросети
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России
Драка в Верховной раде попала на видео
«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине
Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России
Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей
Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля
Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь
Король Карл III отменил продержавшуюся 106 лет традицию
Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс
Дарья Мороз приехала на отпевание отца
Военный судья Тришкин уйдет в отставку
Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках
Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года
Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут
В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей
Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов
Экс-футболист Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ
Народный артист России попал в базу «Миротворца»
Новых россиян предложили лишать гражданства за уклонение от воинского учета
На Западе усомнились в серьезности ультиматума Трампа в адрес России
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.