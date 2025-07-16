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16 июля 2025 в 09:28

Раскрыты данные о пострадавших при взрыве в доме под Новосибирском

МЧС: женщина пострадала при взрыве в многоквартирном доме под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщает МЧС России. По данным ведомства, под завалами могут находиться еще два человека.

Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, пострадавшую женщину осматривают врачи, — сказано в публикации.

Взрыв прогремел утром 16 июля. По словам очевидцев, причиной ЧП мог стать бытовой газ. Взрывная волна полностью уничтожила квартиру на втором этаже, стены здания выбило, обломки разбросало по окрестности. На месте работают спасатели и оперативные службы.

Ранее в одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом. Мужчина рассказал, что держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы. Инцидент произошел в доме № 17/4 на Торфяной дороге. В результате взрыва в квартире оказалось выбито окно. О пострадавших информации нет.

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