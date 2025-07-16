Взрыв прогремел в многоквартирном доме под Новосибирском

В поселке Красный Яр в Новосибирской области произошел взрыв в квартире в многоквартирном жилом доме, сообщает Readovka. По словам очевидцев, причиной ЧП мог стать бытовой газ.

Взрывная волна полностью уничтожила квартиру на втором этаже, стены здания выбило, обломки разбросало по окрестности. Информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что мужчина забрался в дом бывшей девушки в Новой Москве и устроил взрыв. При этом он сам пострадал и был госпитализирован. Инцидент произошел в Троицком административном округе. Выяснилось, что 29-летний злоумышленник находился в розыске из-за ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью.

До этого в одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом. Он рассказал, что держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы. Инцидент произошел в доме № 17/4 на Торфяной дороге. В результате взрыва в квартире оказалось выбито окно.