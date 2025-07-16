«Одноклассники» вместе с VK узнали у россиян, как они заботятся о здоровье

«Одноклассники» вместе с VK узнали у россиян, как они заботятся о здоровье

Социальная сеть «Одноклассники» и проекты VK — «Новости Mail» и «Здоровье Mail» — узнали у российских пользователей, как те привыкли заботиться о своем здоровье. Согласно исследованию, 48% граждан постоянно следят за своим физическим и ментальным состоянием.

Еще 32% респондентов делают это периодически. Часть россиян — 13% — следит за здоровьем редко. Остальные 7% практически не уделяют этому внимания.

Большинство россиян — 61% — избегают вредных привычек. Следят за питанием более половины граждан — 55%. К физической активности на постоянной основе прибегают 45% опрашиваемых. Из респондентов 41% проходят профилактические осмотры.

Витамины пользуются спросом у 38% россиян, а медитация и дыхательные практики — у 7%. И только 3% граждан привыкли посещать психолога или психотерапевта.

Социальная сеть «Одноклассники» и Центральный банк РФ расскажут пользователям старшего поколения, как уберечь себя от финансовых мошенников. Курс пройдет в рамках проекта «День под защитой».