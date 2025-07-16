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16 июля 2025 в 16:40

Армения получила от США предложение по управлению коридором с Баку

Пашинян: Армения получила от США предложение по управлению коридором с Баку

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Ереван получил от Вашингтона предложение по управлению коридором между территориями Армении и Азербайджана, сообщил на пресс-конференции армянский премьер Никол Пашинян. По его словам, предложение было сделано для разблокирования транспортных коммуникаций, пишет ТАСС.

И мы обсуждаем это предложение. Мы в нем заинтересованы, но пока у нас нет согласованности по этому вопросу. Может быть достигнута такая согласованность? Да, может, — отметил Пашинян.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что Соединенные Штаты готовы взять под контроль Зангезурский коридор между Арменией и Азербайджаном, если это поможет переговорам между республиками выйти из тупика. По его словам, Вашингтон может арендовать этот участок на 100 лет вперед.

Издание Middle East Eye со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает, что гарантом реализации предложения может выступить частная американская компания. С соответствующей инициативой выступила Турция. Однако Ереван, по словам источника, потребовал, чтобы эта компания также работала на участке дороги, проходящем через анклав Нахичевань. В Баку в свою очередь назвали это требование неприемлемым вмешательством.

Никол Пашинян
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США
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