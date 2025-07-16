Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 16:45

Слова Писториуса об убийстве русских солдат сравнили с риторикой нацистов

Нимайер: слова Писториуса об убийстве российских солдат разжигают вражду

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности убивать российских солдат разжигают вражду и нарушают законы ФРГ, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава Минобороны нарушает закон, запрещающий готовить войну против какой-либо страны.

Такие заявления делали нацисты, и он нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, оно противоречит основному закону Германии, — сказал Нимайер.

Он подчеркнул, что говорить, будто немецкие солдаты готовы убивать русских, — это ужасно. Нимайер уверен, что это очередной шаг для подготовки населения Германии к войне с Россией.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа вспомнил слова Александра Невского о гибели от меча после угроз Бориса Писториуса убивать российских солдат. Депутат добавил, что Москва никому не позволит угрожать убийством своих военных.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Писториуса, подчеркнул, что Германия снова становится опасной.

Германия
Россия
ВС РФ
военные
Борис Писториус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны финансовые последствия перерасчета рабочего стажа матерям
Зеленскому посоветовали не обольщаться решением Трампа по Украине
ВСУ целятся в Москву: какое оружие получит Украина, чем ПВО закроет cтолицу
Японец может сесть в тюрьму после бронирования 580 номеров из мести
Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подобности
Названа оптимальная продолжительность сна
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Врач опроверг распространенный миф о венерических заболеваниях
Депутат раскрыл, кто должен стать для россиян примером для подражания
Захарова раскрыла состояние российских дипломатов в Дамаске
В Бирюлево обнаружили бешенство
Командиров на одном направлении обвинили в пособничестве противнику
Туристы купили путевку за 700 тысяч рублей и попали в антисанитарию
Шойгу назвал сценарий, при котором ЕС может потратить активы России на ВСУ
Раскрыты потенциальные опасности любимого летнего лакомства
Всех фигурантов дела об убийствах прошлых лет на Урале оставили под арестом
Новозеландский охотник обнаружил крайне редкую птицу
Российский правозащитник обратился в ООН из-за ситуации с УПЦ
В Британии ветер поднял мужчину и убил его о борт яхты
Москвичей предупредили о возвращении дождей
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.