Слова Писториуса об убийстве русских солдат сравнили с риторикой нацистов Нимайер: слова Писториуса об убийстве российских солдат разжигают вражду

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности убивать российских солдат разжигают вражду и нарушают законы ФРГ, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава Минобороны нарушает закон, запрещающий готовить войну против какой-либо страны.

Такие заявления делали нацисты, и он нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, оно противоречит основному закону Германии, — сказал Нимайер.

Он подчеркнул, что говорить, будто немецкие солдаты готовы убивать русских, — это ужасно. Нимайер уверен, что это очередной шаг для подготовки населения Германии к войне с Россией.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа вспомнил слова Александра Невского о гибели от меча после угроз Бориса Писториуса убивать российских солдат. Депутат добавил, что Москва никому не позволит угрожать убийством своих военных.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Писториуса, подчеркнул, что Германия снова становится опасной.