В Госдуме ответили на угрозы убивать солдат РФ словами Александра Невского

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа вспомнил слова Александра Невского о гибели от меча после угроз министра обороны Германии Бориса Писториуса убивать российских солдат. В разговоре с NEWS.ru депутат добавил, что Москва никому не позволит угрожать убийством своих военных.

Мы понимаем, что, к сожалению, сегодня в политике Германии пришли к потомки бывших нацистов. И понятно, что во многих их заявлениях мы слышим реваншистские нотки, попытки запугать нас. Мы хорошо помним те последствия Второй Мировой войны, Великой Отечественной войны, количество жертв, и мы не позволим никому таких выступлений, какие сегодня мы слышим в некоторых европейских странах. Угрожать [убийством солдат] бесполезно. Мы все прекрасно помним высказывания Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», — сказал Чепа.

Он уточнил, что ФРГ не учла уроки истории. По словам Чепы, подобные заявления Писториуса приведут к обострению отношений между Германией и Россией. Депутат подчеркнул, что Москва никому не угрожает.

Нам не нужно нападать на страны НАТО. Некоторые европейские страны грозятся напрямую ввести войска на Украину. Их мы будем, естественно, уничтожать непременно. Они понесут очень большие потери, если осмелятся это сделать. И я думаю, что эти реваншистские нотки звучат последнее время громче и громче в связи с тем, что украинская армия терпит с каждым днем больше и больше поражений, — добавил Чепа.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Россия имеет право атаковать производящее ракеты Taurus предприятие в ФРГ, если немецкие специалисты будут запускать их с Украины для ударов по территории РФ. По его словам, использовать такие ракеты могут лишь профессионалы с соответствующим опытом, которые готовятся годами.