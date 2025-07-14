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14 июля 2025 в 09:29

Военэксперт раскрыл, в каком случае РФ может ударить по одной из стран ЕС

Коротченко: Россия может ударить по производящему Taurus заводу в ФРГ

Крылатая ракета воздушного базирования Taurus Крылатая ракета воздушного базирования Taurus Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия имеет право атаковать производящее ракеты Taurus предприятие в ФРГ, если немецкие специалисты будут запускать их с Украины для ударов по территории РФ, заявил в беседе с aif.ru военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он пояснил, что использовать такие ракеты могут лишь профессионалы с соответствующим опытом, которые готовятся годами.

Российская сторона рассматривает возможность, что если крылатые ракеты Taurus с территории Украины запускаются по целям в Российской Федерации, то это сделано кадровыми военнослужащими бундесвера, которые просто с территории Украины наносят удар по нам, являясь при этом немецкими военнослужащими, выполняющими приказ руководства ФРГ. Соответственно, у нас появляется возможность, юридически обоснованная, для ответных действий, — сказал эксперт.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Financial Times сообщил, что Германия официально отклонила очередной запрос Украины на поставку высокоточных крылатых ракет большой дальности Taurus. Он добавил, что решение было принято, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

Taurus
ФРГ
Германия
Россия
военный эксперт
Игорь Коротченко
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