Свекровь засудила невестку, которая едва не откусила ей палец

Свекровь засудила невестку, которая едва не откусила ей палец В Новосибирске свекровь засудила невестку, перегрызшую ей сустав пальца

В Новосибирске свекровь засудила невестку, которая в ходе ссоры перегрызла ей верхний сустав пальца, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на пострадавшую. Потерпевшая подала иск о компенсации морального вреда в Калининский районный суд.

По итогу женщина добилась компенсации морального вреда — 60 тысяч рублей. Суд также обязал напавшую невестку покрыть расходы свекрови на адвоката в размере 30 тысяч рублей.

При этом сама пострадавшая осталась недовольна решением суда. По словам женщины, она потратила на медицинскую экспертизу 80 тысяч рублей. Компенсация морального вреда не покрывает всю эту сумму.

Ранее в Челябинске школьный учитель жестоко избил свою мать во время ссоры, сломав ей руку. Ему назначили один год ограничения свободы по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.