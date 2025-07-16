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16 июля 2025 в 16:05

Школьный учитель избил свою мать во время ссоры, сломав ей руку

В Челябинске школьный учитель во время ссоры избил свою мать и сломал ей руку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске 29-летний школьный учитель жестоко избил свою 54-летнюю мать во время ссоры, сломав ей руку, пишет ЕАН со ссылкой на прокуратуру. В отношении мужчины завели уголовное дело. Адвокат ходатайствовал о его прекращении, указав, что фигурант полностью погасил судебный штраф в пользу пострадавшей.

Потерпевшая возражала против прекращения уголовного дела, посчитав, что перечисление сыном денежных средств в сумме десять тысяч рублей и принесение неискренних извинений недостаточно для заглаживания вреда, конфликтная ситуация не исчерпана, — отметили в ведомстве.

В результате мировой судья судебного участка №10 Курчатовского района вынес приговор фигуранту, который не менее 20 раз ударил свою мать. Ему назначили один год ограничения свободы по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В Свердловской области под суд попал учитель информатики из поселка Тугулым, обвиняемый в сексуальном насилии против несовершеннолетних. По данным следствия, в течение 10 лет мужчина оформлял опеку над детьми из детских домов, после чего вступал с ними в близость и снимал видеоматериалы порнографического характера.

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