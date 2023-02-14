В Турции мэр объяснил, почему в его городе никто не погиб при землетрясении Мэр турецкого Эрзиня объяснил отсутствие жертв при землетрясении своей бескомпромиссностью

Фото: erzin.bel.tr

Оккеш Эльмасоглу

Мэр турецкого города Эрзинь Оккеш Эльмасоглу в интервью телеканалу ТВ5 заявил, что их местности удалось избежать смертельных жертв во время мощных землетрясений, поскольку все здания построены в соответствии с требованиями надзорных ведомств. Он отметил, что в городе с населением 42 тысячи человек не зафиксировано ни одного обрушения, хотя некоторые здания повреждены. При этом населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков.

У меня есть четкие представления в этом вопросе - никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей, — заявил Эльмасоглу журналистам.

Мэр отметил, что не разрешал строительство без лицензии в том числе и своим родственникам. Должность градоначальника политик занимает с 31 марта 2019 года. Всю жизнь он прожил в Эрзине.

Подземные толчки магнитудой 7,7 настигли Турцию 6 февраля и повторялись несколько раз. Число погибших превышает 30 тысяч человек. Ранее турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны.