Раскрыта сумма ущерба Турции от землетрясений Bloomberg: экономический ущерб Турции от землетрясений оценили в $84 млрд

Фото: Anne Pollmann/Global Look Press

Турция, Антакья. Больница города Антакья была разрушена землетрясением

Турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны, пишет Bloomberg. Данная сумма намного превышает расчеты других экономистов, отмечает агентство. Основную долю в $70,1 млрд составили потери жилья, ущерб от повреждений инфраструктуры и потери национального дохода оценили в $10,4 млрд.

Ожидается, что два мощных землетрясения <...> нанесут экономический ущерб в размере более $84 млрд — или около 10% ВВП, — подсчитали в бизнес-группе Turkonfed.

Убытки от потери рабочей силы страны оцениваются в $2,9 млрд. Землетрясения также могут увеличить дефицит бюджета до 5,4% ВВП Турции вместо прогнозируемых 3,5% в 2023 году.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям сообщило сегодня днем, что число погибших вследствие землетрясений достигло 29 605 человек. Генеральный директор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар заявил, что два землетрясения магнитудой 7,7 в Турции, превратившие юго-восточную часть страны в руины, сравнимы со взрывом 500 атомных бомб. Он пояснил, что первые толчки длились 65 секунд, следующие — 45.