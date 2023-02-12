В Турции начали искать виновных в обрушении домов

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Турция, Антакья: полностью разрушены многоквартирные дома в центре города

Турецкие силовики начали искать людей, которые виновны в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений. Как подчеркнул вице-президент страны Фуат Октай, правоохранители ищут более 100 человек, передает ТАСС. По его словам, в общей сложности виновным в нарушении правил безопасности признали 131 гражданина.

131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании. Ведутся поиски подозреваемых, — заявил Октай.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

По последней информации, число жертв землетрясений в Турции достигло отметки в 24 617.

11 февраля представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил, что ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма. Он добавил, что люди испытывают трудности с факторами, которые составляют основы жизни.