Эрдоган назвал число погибших после землетрясений в Турции Эрдоган: в результате землетрясений в Турции погибли 35 418 человек

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

В результате землетрясений в Турции, по последним данным, погибли 35 418 человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре, передает ТАСС. По словам лидера Турции, ранения получили более 105 тысяч.

Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены, — сказал он.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек.

14 февраля Эрдоган отметил, что более восьми тысяч человек удалось спасти из-под завалов. Он добавил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Помощь в устранении последствий и спасении пострадавших предложили разные страны, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.